Fallece un ciclista tras sufrir una caída en Carballo
El suceso ocurrió en una cuesta empinada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914
Europa Press
Carballo
Un ciclista ha fallecido este viernes en Carballo tras sufrir una caída, según ha informado el 112-Galicia, en un accidente en el que no ha habido vehículos implicados.
Según ha informado el 112, el primer aviso por este suceso llegó sobre las 13.00 horas, cuando un particular contactó con Emergencias para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914.
El CIAE alertó rápidamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio municipal de Protección Civil de Carballo. Cuando los medios llegaron al punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista.
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Un padre y sus hijos menores caen con el coche al río tras una colisión en Negreira
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- Pelea a bastonazos entre dos hombres en la rúa dos Concheiros: 'A estas alturas ya no nos extrañamos de nada
- Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura
- La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad