Fallece la supercentenaria vedresa Piedad Viana con 110 años: aún iba a las fiestas parroquiales tras vivir más de un siglo

"Ata que cumpriu os 102-103 estaba moi ben; ia ás comidas e as festas parroquiais", recuerda el alcalde de Vedra, el popular Carlos Martínez, al respecto de Piedad Viana Fernández, una de las supercentenarias que, hasta el pasado 30 de abril (cuando falleció a los 110 años), tenía Galicia. Y es más, si se tiene en cuenta de que la considerada como la abuela de esta tierra, Esperanza Cortiñas (de Carballedo, pero residente en Ourense), aún luce con garbo sus 109 primaveras -y no alcanzará las 110 hasta diciembre-, quedan pocas dudas sobre quién es la persona que hasta hace unas horas ostentaba tan digna distinción.

Cariño común

Piedad Viana, "a quen todo o mundo quería", continúan las fuentes municipales, era viuda de Manuel Río Pérez y tuvo tres hijos, los fallecidos Armando y José y Segunda, que es la única que le ha sobrevivido. Nietos y bisnietos, así como sus hermanos y el resto de la familia, estaban muy unidos a esta mujer que admirablemente, paso de forma discreta por la historia de Galicia. Porque, hay que recordar que, tras el óbito en 2025 de otras dos supermujeres a los 111 años (Consolación Paz, de Cambre, y Dolores González, de Sober), ya son pocas las supercentenarias gallegas que resisten.

Entre ellas, y además de Cortiñas, consta María Quintas Gómez, nacida en Maceda (Ourense) y residente en Ferrol, que cumplió hace unas semanas 109 años. Los restos de Piedad Viana Fernández reposan en el Tanatorio Municipal de Boisaba, y saldrán a las 11.45 horas de este sábado hacia Santa Cruz de Rivadulla, tras lo cual se celebrarán sus funerales.