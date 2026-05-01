Fallece la supercentenaria vedresa Piedad Viana con 110 años: aún iba a las fiestas parroquiales tras vivir más de un siglo
Vecina de Santa Cruz de Ribadulla, gozó de buena salud hasta hace no demasiado tiempo, cuando ingresó en una residencia
Sus restos mortales serán conducidos este sábado a las 11.45 horas desde el Tanatorio Municipal de Boisaca a su parroquia
"Ata que cumpriu os 102-103 estaba moi ben; ia ás comidas e as festas parroquiais", recuerda el alcalde de Vedra, el popular Carlos Martínez, al respecto de Piedad Viana Fernández, una de las supercentenarias que, hasta el pasado 30 de abril (cuando falleció a los 110 años), tenía Galicia. Y es más, si se tiene en cuenta de que la considerada como la abuela de esta tierra, Esperanza Cortiñas (de Carballedo, pero residente en Ourense), aún luce con garbo sus 109 primaveras -y no alcanzará las 110 hasta diciembre-, quedan pocas dudas sobre quién es la persona que hasta hace unas horas ostentaba tan digna distinción.
Cariño común
Piedad Viana, "a quen todo o mundo quería", continúan las fuentes municipales, era viuda de Manuel Río Pérez y tuvo tres hijos, los fallecidos Armando y José y Segunda, que es la única que le ha sobrevivido. Nietos y bisnietos, así como sus hermanos y el resto de la familia, estaban muy unidos a esta mujer que admirablemente, paso de forma discreta por la historia de Galicia. Porque, hay que recordar que, tras el óbito en 2025 de otras dos supermujeres a los 111 años (Consolación Paz, de Cambre, y Dolores González, de Sober), ya son pocas las supercentenarias gallegas que resisten.
Entre ellas, y además de Cortiñas, consta María Quintas Gómez, nacida en Maceda (Ourense) y residente en Ferrol, que cumplió hace unas semanas 109 años. Los restos de Piedad Viana Fernández reposan en el Tanatorio Municipal de Boisaba, y saldrán a las 11.45 horas de este sábado hacia Santa Cruz de Rivadulla, tras lo cual se celebrarán sus funerales.
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