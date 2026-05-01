O festival Rockin' Carballo xa ten data e cartel

Celebrarase o sábado 27 de xuño e actuarán León Benavente, Charlie, Tiburona, Mentah, Stompin’ Riffraffs e The Mean Devils.

Luis Rodríguez, Eduardo Baos, César Verdú e Abraham Boba forman a banda León Benavente. / Cedida

Suso Souto

Carballo

O festival Rockin’ Carballo xa ten data e protagonistas para este ano. O sábado 27 de xuño, véspera da Festa do Bosque, a localidade volverá converterse no altofalante do rock independente cunha proposta que medra sen perder a súa esencia e o seu compromiso coa cultura de proximidade.

Un dos momentos máis agardados polo público local será a actuación de Charlie, banda carballesa na que destaca a voz de Carla Queijo.

O cartel complétase cunha variada representación de estilos e procedencias. A banda de rock alternativo León Benavente traerá a Carballo a súa enerxía visceral e as súas letras afiadas que analizan a realidade social actual.

O trío madrileño Tiburona chegará para demostrar que a presenza feminina é unha necesidade e un signo de calidade na música en directo.

E o dúo Mentah, de Ferrol, aportará o seu son intenso, honesto e emocional que xa é un referente na escena galega.

Dous escenarios

O festival desenvolverase en dúas localizacións. Ao mediodía, o parque do Anllóns será un espazo para gozar en familia co rockabilly e garage punk de Stompin’ Riffraffs, chegados desde o underground de Tokio, e cos veteranos portugueses The Mean Devils.

Pola tarde e pola noite a Praza do Concello acollerá as actuacións de gran formato. Todas as actuacións do Rockin’ Carballo son de balde.

