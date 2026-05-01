Nombran a Hugo Vázquez, Ramón Villares e Ignacio Balboa hijos adoptivos de Teo

El Ayuntamiento de Teo acaba de dar luz verde en pleno, con la abstención de la oposición, al nombramiento de Hugo Vázquez, Ramón Villares e Ignacio Balboa como hijos adoptivos del municipio, además de conceder una mención de honor a la asociación cultural de divulgación y protección del arte rupestre Colectivo A Rula. La propuesta salió adelante con los nueve votos del Partido Popular y ocho abstenciones de los partidos PSOE, BNG y PXCT.

Méritos

La alcaldesa Lucía Calvo de la Uz puso en valor el trabajo llevado a cabo por todos ellos en los campos de la medicina, la comunicación, la historia, la cultura y el arte, siendo referentes nacionales en sus ámbitos y protegiendo, en el caso de la asociación, el patrimonio cultural más primitivo como es el arte rupestre.

Todos los homenajeados son vecinos de Teo, y a su juicio "merecedores desta distinción" dada su contribución a la sociedad, con el fin de mejorar las necesidades de la ciudadanía, contribuir a ampliar los campos de investigación, difundir los conocimientos técnicos y proteger unos bienes culturales de importante valor histórico.

Respaldo normativo

Cabe destacar que el nombramiento de hijo adoptivo y la mención de honor se fundamentan en lo dispuesto en el Reglamento de condecoraciones del propio Ayuntamiento de Teo (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 274 del 28/11/1998), en consonancia con los artículos 190 y 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF).