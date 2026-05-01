Lalín incorpora en su estación para medir la calidad del aire un sonómetro contra el ruido

La Xunta de Galicia puso en valor la importancia de contar con una Rede de medición de ruído para la observación de los niveles acústicos tipo en diferentes zonas del territorio, ya que con la difusión de esta información se contribuye también a concienciar sobre las consecuencias que puede tener un exceso de ruido ambiental para la salud y el bienestar tanto de las personas como de los animales.

Coincidiendo con el Día internacional de concienciación sobre el ruido, una efeméride que se empezó a conmemorar hace 30 años, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó la estación de calidad del aire de Lalín, localizada en una zona suburbana y que desde finales de 2022 cuenta con sonómetro.

Comunidad pionera

Tras recordar que Galicia fue una de las comunidades pioneras en aprobar una regulación propia sobre contaminación acústica, la responsable autonómica destacó que esto facilitó el impulso de políticas de sensibilización en este campo de cara a promover las medidas normativas que deben ir incorporando las administraciones locales, que son las que ostentan la mayoría de las competencias en la materia.

Red autonómica

Además, explicó que la Xunta cuenta con una Rede de ruído, englobada e integrada dentro de las estaciones de la Rede de calidade do aire de Galicia, que consta actualmente de 10 estaciones de titularidad pública con sonómetro (9 urbanas y 1 de entorno rural). Gracias a estas instalaciones, se recogen valores cada 10 minutos que se reciben en tiempo real en Meteogalicia y, a partir de ahí, se calculan los índices diarios y anuales de ruido.

En este sentido, cabe subrayar que la contaminación acústica es una de las alteraciones ambientales que mayor preocupación produce a nivel social ya que afecta al bienestar tanto de las personas como de los animales expuestos a ella.

Efectos reales

Así, la conselleira explicó que el ruido es "un contaminante invisible pero con efectos reais" que puede llegar a causar trastornos en la población (como problemas auditivos, insomnio o estrés, entre otros) y alteraciones en el comportamiento de distintas especies de fauna, por el que abogó también por promover hábitos que contribuyan a su reducción.