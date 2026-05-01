Vimianzo adxudica a Galicia Vella os servizos sociais tras o abandono da anterior concesionaria
Mónica Rodríguez: “A prioridade foi garantir as prestacións e protexer as traballadoras”
O Concello de Vimianzo adxudicou á empresa Galicia Vella os servizos municipais de vivenda comunitaria, comedor, lavandería sobre rodas e escola infantil municipal, logo de que pasado 18 de febreiro a anterior concesionaria decidise "abandonar os servizos" e con iso, as 170 persoas usuarias e as 33 traballadoras.
Así o confirmou esta mañá a alcaldesa, Mónica Rodríguez, nunha rolda de prensa, na que estivo acompañada pola concelleira de Benestar Social, María José Pose, e pola traballadora social e técnica responsable do contrato, Sandra Abeijón.
A rexedora destacou que este proceso supuxo "semanas de enorme dificultade, tanto no plano profesional como persoal", lembrando que o Concello, como administración pública, está obrigado a actuar con máximo rigor, cumprimento legal e responsabilidade.
Subliñou que o obxectivo principal foi sempre dobre: garantir a continuidade dos servizos esenciais e protexer as traballadoras.
O contrato: orixe, duración e avaliación
Sandra Abeijón explicou que o contrato de xestión dos servizos fora formalizado en febreiro de 2005, cunha duración inicial de 16 anos, e coa posibilidade de prórroga ata un máximo de 20 anos, en función da calidade do servizo prestado.
En febreiro de 2021, elaborouse un informe técnico de avaliación da calidade, no que se concluíu que máis do 95% dos indicadores superaban os 8 puntos, e en moitos casos acadábanse valoracións superiores aos 9 puntos. Estes resultados motivaron a xustificación da prórroga máxima de 4 anos, conforme aos criterios establecidos no contrato.
"Estamos a falar dun proceso avalado por informes, enquisas aos usuarios e ás traballadoras dos servizos, así como controis continuos. A prórroga non foi arbitraria, senón baseada en datos obxectivos e transparentes", subliñou a concelleira de Benestar Social.
Actualización dos prezos
Indicouse tamén que os prezos dos servizos foron actualizados ao longo dos anos conforme ao IPC. Unhas actualizacións, engadiu, que "estiveron sempre xustificadas e sobre as que a empresa concesionaria en ningún momento acreditou a necesidade de revisión de prezos, o que evidencia a correcta xestión municipal".
Abandono dos servizos e resposta do Concello
Ata o pasado 18 de febreiro, cando a empresa decidiu suspender a prestación de servizos, "non existían argumentos legais suficientes para iniciar os trámites necesarios para a contratación dunha nova empresa", afirmou a alcaldesa.
Foi a partir dese día cando o Concello asumiu directamente os gastos de subministracións necesarios para garantir o funcionamento dos servizos, "e actuou para evitar a interrupción da atención ás persoas usuarias e para protexer os dereitos laborais e a continuidade das traballadoras".
A concelleira, María José Pose, destacou que "esta situación non foi consecuencia da inacción municipal, senón do incumprimento, irresponsabilidade e abandono de servizos esenciais por parte da empresa saínte".
Unha licitación complexa
Explicou ademais que o novo proceso de contratación foi complexo, por tratarse de catro servizos distintos pero interdependentes, cunha infraestrutura común e múltiples variables.
Ademais, "a elaboración do estudo económico e dos pregos, encargados desde o mes de febreiro de 2025, viuse dificultada pola falta de remisión completa da documentación por parte da empresa saínte, á información incompleta ou contraditoria, e pola necesidade de adaptar os datos á realidade actual dos servizos".
Primeira licitación deserta
O primeiro proceso de licitación quedou deserto, polo que ao día seguinte, o Concello iniciou un novo procedemento, que foi finalmente adxudicado a Galicia Vella, formalizándose o contrato o 8 de abril de 2026.
A alcaldesa destacou que "a nova empresa asumiu a situación con responsabilidade, e o 17 de abril abonáronse todas as débedas ás traballadoras".
Accións legais
Mónica Rodríguez anunciou ademais que "o Concello está a preparar accións legais para reclamar as responsabilidades derivadas da xestión da empresa anterior, co fin de defender os intereses da veciñanza".
Agradeceu o labor desenvolvido neste tempo polo persoal municipal, e de maneira especial, "ás traballadoras dos servizos, porque foron elas as que, nos momentos máis difíciles, garantiron con profesionalidade e humanidade a atención ás persoas maiores e á infancia".
Compromiso co futuro
O Concello de Vimianzo, engadiu a rexedora, "reafirma o seu compromiso coa calidade, continuidade e mellora dos servizos públicos, asegurando que seguirá traballando con responsabilidade, transparencia e pensando sempre no benestar da veciñanza".
