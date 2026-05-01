El Ayuntamiento de Ames ofrece ayuda gratuita para dejar el tabaco con un programa grupal
La iniciativa municipal, que se desarrollará durante mayo y junio, se enmarca en el Plan Municipal para a Promoción da Saúde Mental
Comenzará el miércoles 6 de mayo con una entrevista individualizada, luego seis sesiones presenciales y tres de seguimiento por teléfono.
La concejalía de Promoción da Saúde de Ames lanza un reto: dejar de fumar es posible y, además, desde este municipio lo pueden hacer gratuitamente. Se trata de un programa en grupo, para todas aquellas personas que deseen dejar el tabaco, y propone un abordaje multidisciplinar del tabaquismo a través de una psicóloga con formación específica y en colaboración con otros profesionales. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el martes 5 de mayo, a las 14.00 horas en el formulario web. Tendrán prioridad los empadronados.
Hay que recordar que en abril de 2024 el Ayuntamiento de Ames presentó el Plan Municipal para a Promoción da Saúde Mental, un programa global para prevenir, promover y atender la salud mental de la vecindad amesana, especialmente entre niños, adolescentes y personas mayores. Se trata del primer plan de promoción del bienestar emocional del Concello maiano, que busca dar una respuesta estructurada a las necesidades reales que se detecten entre la población del municipio.
Diversas acciones
El plan de salud mental incluye diversas actuaciones orientadas a diferentes colectivos, entre las que se encuentra el programa para abandonar el tabaco en grupo que va a comenzar el próximo miércoles 6 de mayo, y se prolongará durante los meses de mayo y junio. La edil de Promoción da Saúde, Susana Señorís, explica que “este é a terceira edición deste programa que está incluído no plan municipal de benestar emocional e saúde mental. Trátase dun programa que estamos organizando desde 2024 e que está funcionando moi ben. O obxectivo é axudar a aquelas persoas que queren deixar de fumar para mellorar a súa propia saúde e a das persoas que están ao seu arredor”.
Evidencia científica
Para ello se emplea un programa multicomponente que tiene la mayor evidencia científica demostrada para dejar de fumar, que se va a impartir en la Casa da Cultura do Milladoiro los días 6, 11, 20 y 27 de mayo; y los días 3 y 29 de junio. Arrancará el miércoles 6 de mayo con una entrevista individualizada a cada usuario participante. De este modo, se impartirán seis sesiones presenciales y posteriormente, una vez finalizado el programa, habrá tres más de seguimiento por teléfono. Excepto en la primera sesión, en la que cada usuario tendrá un horario específico, el resto de sesiones se impartirán de 18.00 a 19.30 horas. Más información se puede enviar un correo electrónico a la dirección uneames@gmail.com o llamando al número de teléfono 617 485 662.
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
- Decomisan casi cuatro toneladas de productos fitosanitarios en una nave ilegal de Santa Comba
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: 'Ofrecen unha miseria
- Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura