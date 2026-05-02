O Pino recula y no subirá el recibo del agua al errar y sobredimensiona los costes de depuración

El Concello do Pino ha decidido dejar sin efecto la ordenanza que regula las tarifas de abastecimiento de agua, red de alcantarillado y saneamiento -el subidón del recibo recientemente anunciado-, al comprobar que el estudio económico-financiero para calcular los gastos de la nueva depuradora de Arca no se ajusta a la realidad y están muy por encima de los reales.

El alcalde, Manuel Taboada, anuncia que la medida tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de este año, y adelanta que “as cantidades que se lle cobraron de máis aos aboados no recibo do primeiro trimestre vánselle compensar nos seguintes trimestres”. Y añade que “faremos unha nova ordenanza para fixar os prezos do abastecemento de auga, que serán similares aos actuais e beneficiosos para os pequenos consumos domésticos”, asegura Manuel Taboada.

Asunción del gasto

Respecto a la tasa de depuración (saneamiento y alcantarillado), el alcalde anuncia que “o Concello vai asumir durante un ano os gastos de funcionamento da nova depuradora de Arca para coñecer os custos reais do seu mantemento durante os doce meses. Con estes datos reais aprobaremos unha nova ordenanza o vindeiro ano”, afirma.

Esta semana se decidió dejar en suspenso la actual ordenanza después de varias reuniones con la empresa de ingeniería que hizo el estudio económico-financiero, tras analizar y comparar muchos de los recibos remitidos a los vecinos en abril, y después de comprobar que los gastos que tiene la depuradora son menores a los estimados en 2025.

A los dos meses

El estudio económico-financiero se hizo el verano pasado, cuando la depuradora llevaba solo un par de meses funcionando, “de aí que se estimasen uns gastos de funcionamento que agora vemos son moi superiores aos que realmente custa a EDAR de Arca, como comprobamos nas reunións que mantivemos esta semana”, dice Taboada. Este es uno de los motivos principales por los que el gobierno local deja sin efecto la actual ordenanza.

También se detectaron errores en los recibos que la empresa que gestiona el servicio envió a algunos abonados. Por ejemplo, “á veciñanza de Santiso (Castrofeito) e á de Castelo e de San Sadurniño (Cebreiro), cobróuselles a taxa de saneamento, cando as súas casas non están conectadas a depuradora de Arca e, polo tanto, non correspondía aplicarlla”, señala Taboada.

Normativa solo para la traída

Ahora, el Concello va a aprobar “o antes posible” una nueva ordenanza para establecer el precio del abastecimiento de agua. “Será moi similar a que acabamos de anular, queremos que non sexa superior a actual e que beneficie a pequenos consumidores de uso doméstico”, asegura Manuel Taboada.

Esta nueva ordenanza establecerá solo los precios del abastecimiento de agua potable. La tasa de saneamiento se fijará el próximo año, después de analizar durante 12 meses los costes reales de la depuradora de Arca.