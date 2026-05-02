Ames aprueba un servicio de taxi 24 horas y el arreglo del paseo fluvial

El pleno de la capital maiana aprobó de forma inicial la ordenanza reguladora del servicio de taxi del Concello de Ames y el acuerdo relativo al mantenimiento de las tarifas aplicables a los traslados urbanos de este servicio de transporte de personas para 2026. Entre sus características, implantación del servicio 24 horas, que rechazaron BNG y Espazo Común.

También se aprobó por unanimidad la adhesión del Concello de Ames al convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, y la Federación Galega de Municipios e Provincias para el desarrollo de la red de Concellos contra el acoso escolar.

Apartado de mociones

Ya en mociones, decayó la del Bloque para destinar a vivienda parcelas municipales, pero se aprobaron la del PP para realizar de manera inmediata una inspección técnica completa del paseo fluvial, identificando todas las deficiencias, y acondicionarlo (con enmienda del PSOE para que la Xunta mejore colectores y ampliación de la EDAR de Sisalde). Y también otra para crear una senda peatonal en la carretera AC-453 entre las aldeas de Villaverde y Balindo.

En esta moción el grupo municipal socialista presentó otra enmienda que fue aceptada para instar a la Xunta de Galicia a estudiar e impulsar la continuación de las aceras o la construcción de una senda peatonal en los siguientes tramos de la carretera AC-453: entre las aldeas de Quintáns y Cruxeiras en la parroquia de Ames; entre las aldeas de Frenza y Vilouta en la parroquia de Tapia; y entre las aldeas de Sanamede y Balindo en la parroquia de Piñeiro. Una vez aceptada dicha enmienda, esta moción también fue aprobada por unanimidad.

Recursos públicos

En la cuarta y última moción, presentada por el grupo municipal socialista, se trató la distribución de los recursos públicos a los concellos de forma transparente y objetiva. En dicha propuesta se insta a la Xunta de Galicia, al Gobierno de España y a la Diputación de A Coruña a descartar el criterio de limitación de participación en ayudas de 30.000 habitantes; y se reclama la elaboración de convocatorias de subvenciones basadas en criterios objetivos, como las necesidades reales, el nivel de servicios prestados o la población efectivamente atendida.