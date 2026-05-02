Ames aprueba un servicio de taxi 24 horas y el arreglo del paseo fluvial
El pleno dio luz verde a una senda peatonal en la carretera AC-453 de Vilaverde a Balindo, y reclamará otras
Los socialistas reclaman una distribución transparente de los recursos públicos para los ayuntamientos
El pleno de la capital maiana aprobó de forma inicial la ordenanza reguladora del servicio de taxi del Concello de Ames y el acuerdo relativo al mantenimiento de las tarifas aplicables a los traslados urbanos de este servicio de transporte de personas para 2026. Entre sus características, implantación del servicio 24 horas, que rechazaron BNG y Espazo Común.
También se aprobó por unanimidad la adhesión del Concello de Ames al convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, y la Federación Galega de Municipios e Provincias para el desarrollo de la red de Concellos contra el acoso escolar.
Apartado de mociones
Ya en mociones, decayó la del Bloque para destinar a vivienda parcelas municipales, pero se aprobaron la del PP para realizar de manera inmediata una inspección técnica completa del paseo fluvial, identificando todas las deficiencias, y acondicionarlo (con enmienda del PSOE para que la Xunta mejore colectores y ampliación de la EDAR de Sisalde). Y también otra para crear una senda peatonal en la carretera AC-453 entre las aldeas de Villaverde y Balindo.
En esta moción el grupo municipal socialista presentó otra enmienda que fue aceptada para instar a la Xunta de Galicia a estudiar e impulsar la continuación de las aceras o la construcción de una senda peatonal en los siguientes tramos de la carretera AC-453: entre las aldeas de Quintáns y Cruxeiras en la parroquia de Ames; entre las aldeas de Frenza y Vilouta en la parroquia de Tapia; y entre las aldeas de Sanamede y Balindo en la parroquia de Piñeiro. Una vez aceptada dicha enmienda, esta moción también fue aprobada por unanimidad.
Recursos públicos
En la cuarta y última moción, presentada por el grupo municipal socialista, se trató la distribución de los recursos públicos a los concellos de forma transparente y objetiva. En dicha propuesta se insta a la Xunta de Galicia, al Gobierno de España y a la Diputación de A Coruña a descartar el criterio de limitación de participación en ayudas de 30.000 habitantes; y se reclama la elaboración de convocatorias de subvenciones basadas en criterios objetivos, como las necesidades reales, el nivel de servicios prestados o la población efectivamente atendida.
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