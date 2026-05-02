Arreglo de baches y mejoras viarias con la Diputación coruñesa en las comarcas costeras

El Plan de Conservación de vías provinciales 2026 de la Diputación de A Coruña, por un global de 5,8 millones, llega también a los municipios del litoral de la comarca para arreglar baches, desbrozar maleza en cunetas, arcenes y taludes, renovaciones de la capa de rodadura, drenajes, señalización y colocación de barreras metálicas por un importe global de 2.878.583 euros, siempre incluyendo impuestos, beneficio empresarial y gastos.

Así, para Carballo, Cerceda y Laracha se han reservado 450.152 € a repartir entre la DP 1902, Carballo a Razo: 3.354,28 €; DP 1903, Berdillo a Vilar de Francos: 615,04 €; DP 1904, Feira de Berdillo a O Moucho: 154,60 €; DP 1905, Carballo a Feira de Berdillo: 2.790,08 €; DP 1906, carretera de A Coruña-Fisterra a la Feira de Carballo: 1.611,90 €; DP 1907, Sofán a A Piña: 2.393,66 €; DP 1909, Carballo a Caión: 123.514,48 €; DP 1911, de O Muíño de Cereiro a Soutullo: 1.344,35 €; DP 1912, Coristanco a Rus: 38.095,33 €; DP 1913, Picota a Noicela: 124.217,12 €; DP 1915, para el proyecto denominado Acceso á Lagoa de Baldaio: 1.401,05 €; DP 1916, Noicela a la Praia de Baldaio: 7.443,51 €; DP 2401, Acceso á Estación de Queixas-Londoño: 462,12 €; DP 2402, Acceso á Estación de Cerceda: 3.697,82 €; DP 2403, Cerceda a Xesteda: 95.104,20 €; DP 2404, Laracha a Silva: 5.008,92 €; DP 2405, Cerceda a Mesón do Vento: 35.189,66 €; DP 2406, Acceso á Explotación Agrícola de Londoño: 2.159,85 €; DP 4101, acceso a Zanfoga: 154,60 €; y para gestión de residuos, 1.439,90 €.

Cabana, Malpica y Ponteceso sumarán 381.411 € con mejoras en carreteras como la DP 1401, en el acceso a la Igrexa de Nantón: 2.250,85 €; DP 1402, Ponteceso a A Pedra por O Bosque: 35.997,90 €; DP 1403, O Valado a Allebe: 3.300,41 €; DP 1404, acceso al dolmén de Dombate: 1.524,84 €; DP 1405, Pazos a Leas por Beres: 39.279,35 €; DP 1406, Neaño ao Allo por Cesullas: 37.925,81 €; DP 1908, acceso a la Igrexa de Cances: 11.020,23 €; DP 1910, Oca a Cances por Verdes: 30.676,21 €; DP 4301, Rabuceiras a la Feira de Leiloio: 687,05 €; DP 4302, Rabuceiras a la Igrexa de Leiloio: 12.361,71 €; DP 4303, acceso a la Igrexa de Cambre: 3.230,85 €; DP 4304, Cerqueda a carretera de Buño a Laxe: 14.424,04 €; DP 4305, acceso a San Tirso de Vilanova: 6.915,08 €; DP 4306, de Esteiro al puerto de Barizo: 24.613,49 €; DP 4307, Malpica a Ponteceso: 93.760,17 €; DP 6801, de A Campara a Corme por Brantuas: 29.458,32 €; DP 6802, de la iglesia de Nemeño a carretera de Buño a Laxe: 7.090,66 €; DP 6803, Acceso á Praia de Balarés: 19.498,22 €; DP 6804, Corme a O Roncudo: 5.374,99 €; DP 6805, Campara a Pazos: 581,09 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.

Costa da Morte

Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo distribuirán los 145.376 euros consignados entre la DP 1601, de A Ponte do Porto a Camelle: 6.350,58 €; la DP 1602, A Ponte do Porto a Camelle a Arou: 28.564,58 €; DP 1603, A Ponte do Porto a Quintáns: 21.457,97 €; DP 4001, Baio a Laxe: 8.865,75 €; DP 5201, Muxía a Touriñán por la costa: 36.969,85 €; DP 5202, Muxía á Ermida da Nosa Señora da Barca: 847,38 €; DP 9201, Acceso á Igrexa de Carantoña: 1.857,47 €; DP 9202, A Ponte do Porto a Carnés: 17.746,98 €; DP 9203, Caxadas a Baíñas: 21.276,19 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.

Para Cee, Corcubión, Dumbría y Mazaricos se reservan 203.999 € para la DP 2301, Bermún a Lires: 12.983,75 €; DP 2302, Hospital a Brens: 11.447,84 €; DP 2303, Os Muíños al km 87 de la AC-552: 59.905,27 €; DP 2801, de Corcubión a San Roque por Redonda: 54.314,51 €; DP 3401, acceso a Berdeogas: 11.356,13 €; DP 3402, de Bustelo a Caberta por Salgueiros: 5.024,47 €; DP 3403, Da AC-552 a Vilarmide por Senande: 25.848,83 €; DP 4501, A Picota a San Xián de Beba: 21.678,95 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.

Ría de Muros-Noia

Mazaricos, Muros y Outes van a repartir 428.100 € de la siguiente manera: la DP 4502, A Braña do Cotro a Chacín, dispondrá de 73.478,50 €; DP 5301, Ponte de Esteiro a A Silvosa: 19.749,68 €; DP 5302, Acceso á Igrexa de Louro: 2.210,39 €; DP 5303, Muros a Louro: 33.360,84 €; DP 5304, de Abelleira a As Paxareiras por Torea: 27.729,05 €; DP 5305, Esteiro a Lestelle: 14.732,22 €; DP 5604, Outes a A Pereira por Pesadoira: 88.517,31 €; DP 6201, Outes a Entíns: 1.386,62 €; DP 6202, de Outes á AC-400 por Valadares: 125.549,13 €; DP 6203, O Cruceiro de Roo al embarcadero de A Barquiña: 3.596,06 €; DP 6204, de O Freixo a Valadares por Arestiño: 36.350,36 €; así como, para gestión de residuos: 1.439,90 €.

Boiro, Lousame y Noia es uno de los grupos con más presupuesto, y dispondrá de 509.372 € para la DP 1103, Comparada a Ponte Beluso: 46.980,05 €; DP 1104, A Ponte Beluso a Ponte de San Francisco: 152.146,77 €; DP 1105, Noia a Boiro: 57.952,16 €; DP 1108, Acceso a Mieites: 1.184,12 €; DP 4201, Portobravo a O Confurco: 88.156,51 €; DP 4202, Aldea Grande a O Couto: 38.048,77 €; DP 5701, carretera a A Igrexa de Roo-Ponte Nafonso: 11.352,78 €; DP 5702, Acceso á Igrexa de Roo: 34.439,47 €; DP 5704, A Rasa á Barquiña: 38.797,76 €; DP 5705, Acceso á Praia de Boa: 13.606,15 €; DP 5706, Acceso á Praia de Testal: 6.388,26 €; DP 5708, Acceso á Igrexa de Argalo: 12.875,77 €; DP 5710, Acceso Malecón de Cadarso: 974,31 €; DP 5711, Acceso Malecón de San Lázaro: 324,77 €; en seguridad y salud, 4.704,67 €; y para gestión de residuos, 1.439,90 €.

El Grupo 27 (Boiro y Rianxo), sumará 296.854,77 € para la DP 1101, de Triñáns a la carretera Boiro a Cespón: 48.621,91 €; DP 1102, Cespón a Vidres: 2.874,73 €; DP 1106, Boiro a Cespón: 75.910,66 €; DP 1107, Boiro a Cabo de Cruz: 11.073,41 €; DP 3301, Rianxo a Bexo por Isorna: 58.039,76 €; DP 7201, rampa a Rianxiño: 73.811,92 €; DP 7202, Rianxo a Burés por Asados: 12.878,32 €; DP 7203, Taragoña a O Pazo: 1.810,99 €; DP 7204, Taragoña ao Porto: 6.423,39 €; DP 7205, ramal inferior al viaducto de Catoira: 860,17 €; DP 7206, Acceso ao viaduto de Catoira: 1.920,81 €; DP 7207, ramal de la variante de Rial: 1.188,78 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.

Grupo 28

El Grupo 28 (A Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Ribeira), recibirá 463.319 € que mejorarán la DP 6701, A Lomba a Santo Isidro de Postmarcos: 5.041,19 €; DP 6702, O Colo de Arca a Aldea Vella: 34.058,21 €; DP 6703, Praia de Laxe al Río Morto polo Xobre: 50.893,47 €; DP 6704, de Palmeira a la DP-7310: 13.276,93 €; DP 6705, acceso al Mirador da Curota: 5.028,61 €; DP 6706, de O Campiño a Cabío: 4.913,51 €; DP 6707, ramal de la DP-6701 a Os Casás e O Pumadiño: 3.952,58 €; DP 7101, acceso a la Igrexa de Nebra: 21.877,74 €; DP 7102, Porto do Son a la Igrexa da Madanela: 35.528,70 €; DP 7103, de Laranga a Olveira por Seráns: 5.896,33 €; DP 7301, O Cruce do Vilar a Xarás por Frións: 50.306,05 €; DP 7302, O Outeiro a O Cruce do Vilar: 22.451,04 €; DP 7303, Gándara de Oleiros a Balteiro: 21.828,28 €; DP 7304, Xarás a Olveira: 11.210,11 €; DP 7305, de Ribeira a Aguiño por Carreira: 11.158,30 €; DP 7306, de Aguiño a Carreira por A Graña: 36.734,27 €; DP 7307, de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras: 56.785,34 €; DP 7308, del muelle de Ribeira al lugar de Martín: 16.268,44 €; DP 7309, Casa Comandante a As Saíñas: 30.270,28 €; DP 7310, del enlace da AG-11 en Palmeira al Cruceiro de Moldes: 5.007,31 €; DP 7311, ramal al cementerio de Frións: 8.891,53 €; DP 7312, ramales a la antigua CP-7310: 5.796,32 €; seguridad y salud: 4.704,67 €; gestión de residuos: 1.439,90 euros.