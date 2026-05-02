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SUCESO

Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Dumbría bajo una máquina de maíz

Los equipos de emergencias desplazados al lugar nada pudieron hacer por salvarle la vida

Los servicios sanitarios de 061 Galicia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los servicios sanitarios de 061 Galicia no pudieron hacer nada por salvarle la vida. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

Un vecino del lugar de Os Miñóns, en la parroquia de Buxantes (Dumbría) fue hallado muerto en un galpón anexo a su vivienda, debajo de una máquina del maíz.

El 112 Galicia recibió la alerta de un familiar en torno a las 19.10 horas. De inmediato movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.

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Pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencias nada pudieron hacer para salvar la vida del hombre. A la espera de que la autopsia determine las causas de la muerte, todo apunta a que pudo sufrir una indisposición.

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