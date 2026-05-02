Muere Matías Castaño Solar, un padronés que convirtió lo cotidiano en especial

Padrón despide a uno de sus vecinos más entrañables. Matías Castaño Solar falleció este sábado en el hospital Gil Casares a los 70 años, apenas diez días después de haber celebrado su cumpleaños, a consecuencia de una grave enfermedad pulmonar.

Nacido en el seno de una familia muy numerosa, Matías era uno de los doce hijos de Antonio Castaño y Rosa Solar, y hermano, entre otros, del recordado comunicador Pepe Domingo Castaño. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en que nunca necesitó apoyarse en el nombre de nadie para hacerse un hueco propio: su carácter, su cercanía y una sorna natural lo convirtieron en una figura muy popular y querida en la villa.

Desde pequeño, su vida estuvo marcada por una condición que lo hizo diferente, pero que nunca le impidió desarrollar una personalidad única. Pasó gran parte de su vida junto a su madre, y tras su fallecimiento continuó rodeado del cuidado y el cariño de su hermana Teresa, su cuñado Ángel y su sobrina Marta, así como del resto de su amplia familia.

Matías tuvo también su etapa laboral, trabajando durante algunos años en la maderera Fraiz S.A. Pero más allá de su trayectoria profesional, será recordado por sus historias y su memoria viva: relataba con entusiasmo anécdotas de su servicio militar en Cartagena y Ferrol, donde coincidió con Pepe Naya y Javier Pazos.

Amante de todo lo relacionado con Estados Unidos, cumplió uno de sus grandes sueños al viajar a Nueva York con su familia con motivo de su 50 cumpleaños. Siempre recordaba aquel viaje con humor, especialmente las largas horas de avión sin poder fumar, aunque la llegada a la Gran Manzana compensó con creces la experiencia.

Muy vinculado a la vida social de Padrón, Matías también disfrutaba evocando momentos de su juventud en la playa de Tanxil, en Rianxo, y en las fiestas de la Guadalupe; pero sobre todo en la Pascua padronesa y en el Santiaguiño do Monte. Su arraigo a la localidad fue reconocido con la insignia de oro de la Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, reflejo del afecto que despertaba entre vecinos y amigos.

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La capilla ardiente quedará instalada este sábado en el tanatorio de Padrón. El domingo se celebrará la misa funeral antes de recibir sepultura.