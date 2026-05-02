O BNG acusa o goberno de Vimianzo de ocultar datos na crise da escola infantil e da vivenda comunitaria
Asegura que a alcaldesa "era coñecedora, desde había anos, dos problemas da empresa"
O BNG de Vimianzo cualifica de "manipulación e ocultación de datos” as declaracións do goberno municipal en relación coa crise no servizo de xestión da escola infantil e da vivenda comunitaria.
Os nacionalistas din que esta situación "non é sobrevida nin inesperada, senón consecuencia directa dunha mala planificación e dunha xestión irresponsable por parte do executivo local".
Aseguran que a alcaldesa "era plenamente coñecedora, desde había anos, dos problemas da empresa adxudicataria". Aínda así, engaden, o goberno local deixou expirar a prórroga asinada en 2021 sen convocar nova licitación, mantendo o servizo "en precario", sen contrato en vigor e ignorando reiteradamente os informes negativos de Intervención e Contas.
Situación irregular
Lembran ademais as múltiples advertencias feitas desde o BNG en sesións plenarias "acerca do risco que supoñía manter o servizo nesta situación irregular, tanto neste caso como noutros contratos municipais".
Para o BNG resulta "especialmente grave que agora se intente trasladar unha versión edulcorada da realidade, evitando asumir responsabilidades políticas evidentes nunha crise que era perfectamente previsible e evitable cunha xestión rigorosa”.
Advirten ademais de que esta "xestión irresponsable" terá un importante impacto económico nas arcas municipais. Por unha banda, o Concello xa tivo que asumir directamente diversos gastos desde o abandono do servizo por parte de Reacteda, como subministracións e impostos, custos que a propia alcaldesa anunciou que reclamará pola vía xudicial.
Débedas acumuladas
Pero, por outra banda, engaden, "haberá que facer fronte ás débedas acumuladas pola empresa antes de deixar o servizo". Entre elas inclúense as mensualidades de xaneiro e febreiro, "que foron abonadas polo Concello a Reacteda pero que esta non trasladou nin ás traballadoras nin ás empresas subministradoras".
Estas obrigas deberán ser asumidas unicamente pola nova empresa adxudicataria, "o que inevitablemente se traducirá nun encarecemento do contrato e, en consecuencia, do custo do servizo nos vindeiros anos".