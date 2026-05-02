El dulce artesano de una aldea de menos de 30 vecinos que conquista Santiago: nadie se va de las fiestas sin él

Anís, manteca y azúcar tostado. No hay olor que transporte más a un picheleiro a una feria o a una romería que el de los dulces que se preparan en Touro. Allí, en una aldea de menos de 30 vecinos, es donde comenzaron a hacerse uno de los postres favoritos de los santiagueses. Y es que es en Compostela donde más triunfan estos círculos abizcochados, que aterrizan en la ciudad siempre que hay algún festejo.

Con el tierno crujir del glaseado y su intenso sabor dulce, esta receta tradicional gallega se ha ganado su sitio en el corazón de los residentes por méritos propios. Su origen parte del lugar de Bamela, una pequeña aldea con casas de piedra y bosques verdes que ha acabado llegando a todos los rincones de Galicia gracias a eso a lo casi nadie, por muy lleno que esté, suele renunciar: el postre.

En este caso, se trata de una mezcla de harina, huevos, grasa y azúcar amasada con el arte que solo tienen los que llevan ya muchos años entre los hornillos. Es un proceso aún artesano, que ha conseguido un público fiel los 365 días, pero cuyo consumo se dispara especialmente en las fiestas, de las que pocos se marchan sin sus rosquillas de Bama.

Un puesto de rosquillas de Bama en San Cristovo de Enfesta, Santiago. / Facebook/Comisión de festas de San Cristovo de Enfesta

Las rosquillas de Bama, el dulce de Santiago que sabe a fiesta

Las rosquillas de Bama son un dulce muy habitual en las romerías. En Santiago, están tradicionalmente ligadas al Día de San Roque, una festividad secular -tiene más de 500 años-, en la que se le rinde homenaje al Santo con una misa y se le ruega que siga protegiendo la ciudad como se dice que hizo en tiempos de la peste.

Alrededor de la capilla, las rosquillas de Bama relucían bajo el sol con su promesa de azúcar, tal y como lo siguen haciendo hoy cuando la urbe se viste de fiesta. A menudo, la gente se hacía con ellas para darse un capricho o para compartirlas aprovechando su reunión posterior con amigos y familiares.

Hoy, este dulce tradicional gallego sigue triunfando en Compostela, así como en zonas aledañas como Oroso, O Milladoiro u O Pino. Aunque también cautivan a otras ciudades y pueblos de Galicia, especialmente en fiestas tan arraigadas en la comunidad como la de la Virgen del Carmen.

La conocida como la patrona de los marineros -una de las profesiones históricas de las localidades gallegas-, no solo trae consigo ofrendas de flores, sino también los clásicos puestos de estas rosquillas de Touro. Los que las prueban dicen que, a pesar de las décadas, siguen sabiendo a las que compraban sus abuelos, porque -aunque algunos procesos se hayan actualizado-, su lista de materias primas sigue huyendo de cualquier cosa que suene a mezclas industriales.

Un dulce que se cuenta por miles

Dicen quienes lo preparan que el secreto de este dulce es usar ingredientes a la altura del sabor que se desea. Esto significa huevos de verdad, levadura y ningún otro artificio que pueda desvirtuar la receta que usaban quienes comenzaron a hornearlo.

En el caso de las rosquillas de Bama, la presión por mantener la tradición es fuerte, porque los clientes siempre suelen tener a quién preguntarle. Solo hace falta acudir a un abuelo o a un tío para ver si el dulce sigue manteniendo el sabor de antaño, aunque, con el tiempo, se haya ido incorporando alguna variedad para atraer otra clase de gustos.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las rosquillas de nata o las de chocolate, un ingrediente altamente popular entre los paladares alrededor del globo. Pero, en Galicia, la costumbre es algo muy difícil de vencer y el anís sigue siendo el campeón de ventas a la hora de despachar el postre.

Este suele prepararse por miles con el fin de abastecer los puestos y, así, no dejar sin su 'golosina' preferida a los vecinos de las parroquias. Especialmente a Compostela, donde muchos no conciben una celebración en la que no puedan volver a casa con su paquete de rosquillas bajo el brazo.