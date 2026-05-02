LITERATURA
A voz do Batallón Literario da Costa da Morte volve soar en Cee trinta anos despois
O colectivo dá nome ao I Certame de Poesía e Relato Curto dotado cun premio de 3.000 euros
O 1 de maio de 1996 nacía na cafetería Macondo de Cee o coñecido como Batallón Literario da Costa da Morte, impulsado por un grupo de amantes da poesía, do que formaron parte nomes destacados como Modesto Fraga, Miro Villar, Rafa Villar, Estevo Creus, David Creus, Alexandre Nerium, María Lado, Marilar Aleixandre, Concha Blanco, Olga Novo, Yolanda Castaño, Chus Pato, Paco Souto, María Canosa, Xosé María Lema, Xaime Trillo, Serxio Iglesias, Sandra Tedín, Federico Santalla, Xavier Rodrigues, Fernando Cabeza, Tomás Lijó, Suso Bahamonde, Pilar Beiro, Moncho Bouzas, Sesé Canirot, Ana Canosa, Xosé María Casáis, Maria Jesús de la Torre, Eva de la Torre, Chus García, Rafa García, Victor Manuel Gómez, Mónica Góñez, Jose Luis Louzán, Abel Mendes, Xoan Alberte Moure, Paulina Mouzo, Elena Pérez ou Marcos Seoane, entre outros.
Trinta anos despois, na mesma vila da Xunqueira, nace o I Certame de Poesía e Relato Curto "Batallón Literario Costa da Morte". Unha iniciativa impulsada a proposta do Concello ceense, coa colaboración financeira da Deputación da Coruña, e o apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que foi presentada este venres, 1 de maio, na Casa da Cultura de Cee nun acto presidido pola alcaldesa, Margot Lamela, e polo escritor Modesto Fraga.
"Aquel movemento non foi só un grupo de escritoras e escritores. Foi unha revolución serena feita de versos, de relatos, de pensamento e de compromiso coa lingua galega. Foi a demostración de que, desde a Costa da Morte, podía erguerse unha voz poderosa, moderna, libre e fondamente nosa", afirmou a rexedora.
O Batallón Literario, engadiu, "abriu camiños, rompeu silencios e situou no mapa literario de Galicia unha comarca chea de talento, sensibilidade e identidade. E fíxoo grazas ao traballo e á entrega de tantas persoas que creron no poder da palabra".
Na recordada cafetería Macondo, subliñou Margot Lamela, un grupo de mozas e mozos decidiu que a poesía non podía quedar pechada nos libros nin nas aulas. "Decidiron sacala á rúa, convertela en encontro, en voz, en emoción e en compromiso. Alí, entre cafés e conversas, xurdiu unha das aventuras culturais máis importantes da Galicia contemporánea", afirmou.
Amor pola lingua galega
Non foi só un colectivo. "Foi unha maneira nova de entender a creación. Foi rebeldía cultural. Foi amor pola lingua galega. Foi a constatación de que, desde a Costa da Morte, tamén se podía liderar unha renovación poética en Galicia", engadiu. Levaron a poesía ás rúas, aos bares, ás prazas, aos encontros co público. Publicaron libros, revistas e manifestos. Abriron portas a novas voces e situaron á Costa da Morte no mapa literario do país.
A rexedora ceense asegurou ademais que "este certame é un soño compartido que hoxe se fai realidade. Había tempo que sentía que Cee tiña unha débeda fermosa coa súa historia literaria. Que debiamos honrar aquel legado non só desde a lembranza, senón dándolle continuidade; non só desde a memoria, senón abrindo camiños cara ao futuro".
Gran dimensión social
Pola súa banda, Modesto Fraga agradeceu a iniciativa municipal e encargouse de lembrar a orixe e o percorrido do Batallón Literario. Tres décadas despois, afirmou, "acaba tendo unha dimensión social que nunca pensamos".
Fraga situou o movemento nunha tradición literaria propia e reivindicou a Costa da Morte como "terra de Eduardo Pondal e de Gonzalo López Abente", así como doutros autores como Paco Souto, Antón Zapata García ou Manuel Labarta Pose.
Carácter anual e rotatorio
Este contexto, indicou, sustenta a creación dun certame que dea continuidade a ese legado. Terá carácter anual e rotatorio: anos pares dedicados á poesía e impares ao relato curto.
A primeira edición, correspondente a 2026, estará centrada na poesía. As bases establecen un premio único de 3.000 euros e a publicación da obra gañadora. Poderán participar persoas maiores de idade con textos en galego e cunha extensión mínima de 400 versos.
O prazo de presentación remata o 27 de xuño, o fallo coñecerase na última semana de xullo e a entrega do premio celebrarase o 9 de agosto.
Voces do Batallón
No acto participaron e recitaron poemas varios autores intengrantes do Batallón Literario, como Concha Blanco, Alexandre Nerium —primeiro presidente do colectivo— , Rafa Aguilar e Xosé Henrique Rivadulla Corcón. A presentación contou ademais cunha ampla asistencia de público e con representantes do ámbito cultural e literario da comarca.
