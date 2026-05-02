Por cada dibujo, un euro: Ames impulsa la solidaridad infantil para mejorar la educación de las niñas en Malaui

El bazar Eva Hogar de la rúa Alcalde Lorenzo de Bertamiráns fue elegido por la empresa alemana Staedler como centro coordinador del World Kids Colouring Day en Ames, una iniciativa solidaria dirigida a la chavalada de 3 a 12 años a través de las escuelas, y cuya recaudación se destinará a alumnos del sureste de África. Ya se está llevando a cabo, y durará hasta finales de primavera.

Dos centros e individualmente

Bajo el lema 'Football, Friends & Colouring Fan' (que se traduce por 'Aficionado al fútbol, a los amigos y a colorear'), pueden participar hasta el 15 de junio creando dibujos sobre fútbol y amistad. Por cada dibujo se dona un euro a Plan International Alemania, dentro del programa Education Makes Girls Strong para apoyar la educación de niñas en Malaui. Participan centros como CEIP A Maía y Agro do Muíño, y también se permite la participación individual.

El proyecto busca fomentar la creatividad infantil y valores solidarios, además de contribuir a mejorar la educación de las niñas, lo que ayuda a prevenir problemas como el matrimonio temprano o la pobreza. Eva Hogar también proporciona materiales a los colegios y premia a los primeros participantes, impulsando así la implicación local en un movimiento solidario internacional.

Nuevas perspectivas

Desde la organización recuerdan que "cando as nenas poden ir á escola e obter o graduado, adquiren coñecemento, confianza e novas perspectivas. Ademais, protéxeas do matrimonio temperán, o embarazo precoz e a pobreza. En definitiva, a educación dálles a oportunidade de moldear as súas propias vidas. Este proxecto é unha oportunidade para que todos os nenos e nenas de Ames formen parte dun movemento solidario e creativo a nivel internacional".

La concejala de de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destaca “a importancia deste proxecto no que participa un establecemento comercial de Ames e que vai permitir mellorar a educación das nenas en Malaui. Animamos aos nenos e nenas de Ames, que teñan de 3 a 12 anos, a participar nesta iniciativa, xa que é unha oportunidade marabillosa para que os nenos de Ames formen parte dun movemento creativo internacional dunha forma moi doada e motivadora”.