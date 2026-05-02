El pregonero Xosé Luis López Vila, Pilar López y Asetem serán embajadores de la Festa do Melindre en Melide

Xosé Luis López Vila, periodista de la Radio Galega, será el encargado de pronunciar el pregón de la edición número 34 de la Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional que se va a celebrar en Melide los días 9 y 10 de mayo. El locutor dará el pregón en un acto programado para el domingo día 10 a mediodía en el Cantón de San Roque. También va a ser nombrado embajador de esta cita, junto con Pilar López López y la Asociación de Empresarios y Empresarias de la Terra de Melide (Asetem).

López Vila (1964) es hijo de gallegos emigrados al País Vasco. Licenciado en Ciencias de la Información (Sección Periodismo) por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Euskadi. Desde el año 1988 es redactor-locutor de Informativos en la Radio Galega, donde dirigió diferentes programas, entre ellos 'A Crónica', con el que sigue colaborando. En la actualidad es responsable del espacio 'A Crónica de Proximidade', un programa que se emite todos los viernes a las 20.00 horas en el que se tratan en profundidad temas locales y relacionados con el agro, la sanidad, el turismo o la industria.

Fue también redactor-locutor en Radio Euskadi en el año 1987, y redactor-locutor en varias etapas de la emisora ONDA 3 de Bilbao, como delegación de la cadena de emisoras Radio Rato, ya desaparecida. Es colaborador frecuente en periódicos del País Vasco y Galicia, en los que publica sus artículos y reportajes.

Además, López Vila posee un vínculo familiar y una estrecha relación con el Concello de Melide, de donde es originaria su mujer, nacida en Riocobo, en la parroquia de Barreiro. Es habitual verlo en la villa, con la que tiene un fuerte apego y a la que da visibilidad a través de su trabajo periodístico.

Embajadores

El periodista será además uno de los embajadores en la XXXIV Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide, organizada por la administración local, pero en el acto del domingo 10 de mayo a mediodía en el Cantón de San Roque, también se le otorgará este reconocimiento a Pilar López López y a la Asociación de Empresarios y Empresarias de la Terra de Melide (Asetem). La distinción de Embaixador do Melindre reconoce la labor de personas o instituciones por la promoción local y, directa o indirectamente, de la repostería tradicional de la villa.

Gerente de la patronal

En el caso de Pilar López López, el Concello destaca su papel como gerente de Asetem y figura clave en la dinamización del comercio local y en la promoción de la gastronomía y de los productos estrella de la villa, como son los ricos, melindres y amendoados. Además, lleva años trabajando de manera incansable para fortalecer el tejido empresarial de la villa, impulsar campañas de apoyo al comercio de proximidad y poner en valor los productos que definen el entorno melidense. “O seu compromiso coa comunidade, a súa capacidade de mobilización e a súa defensa constante da tradición e da calidade convértena nunha representante excepcional para esta edición da festa”, aseguran.

A pesar de no nacer en Melide, Pilar López es una “firme” embajadora de la villa, de sus tradiciones y, especialmente, del comercio, de la hostelería y de las empresas locales, así como de los melindres, ricos y amendoados. Y en cuanto a la Asociación de Empresarios y Empresarias de la Terra de Melide, nació el 30 de octubre de 1989 con el objetivo de defender los intereses del empresariado de la comarca. Desde sus inicios, la entidad integró autónomos y empresas de diferentes sectores, convirtiéndose en un agente clave para la dinamización económica de Melide y de los municipios de la zona.

A lo largo de su trayectoria, Asetem se ha mantenido fiel al compromiso de promover el comercio y la actividad empresarial local, dando un paso decisivo en 2005 con su constitución como Centro Comercial Abierto y consolidándose en 2010 como colectivo único de representación empresarial tras la integración de otras asociaciones. En la actualidad, continúa siendo un referente en el apoyo, modernización y fortalecimiento del tejido económico de la Terra de Melide. Además, “destaca polo impulso de numerosas iniciativas entre os seus asociados e asociadas para promover e poñer en valor a Festa do Melindre e a repostaría tradicional, así como os produtos máis representativos da comarca”, aseguran desde el Gobierno local.

La XXXIV Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide, declarada Festa de Interese Turístico Galego, sumará así tres nuevos embajadores comprometidos con la defensa, exaltación y protección de los productos artesanales de la villa.