Sepelio del conocido empresario Manuel Liñares Rey 'Manolo do Gran Vía' en Negreira

El cementerio parroquial de San Xián de Negreira acogerá hoy el sepelio de Manuel Liñares Rey, Manolo do Gran Vía, uno de los empresarios más activos del sector del mueble y electrodomésticos de la comarca barcalesa. Sus restos mortales saldrán a las 17.00 horas del tanatorio San Ramón, para oficiarse un funeral en la Capela do Pazo do Cotón antes del entierro.

Manuel Liñares falleció a los 81 años, y deja viuda, María del Pilar Alfonso, y cuatro hijos, Manuel, Óscar, Julián y Paula. Tuvo nueve hermanos, de los que solo le sobrevivieron seis. De carácter afable, y muy buen empresario, comenzó junto con su hermano Antonio regentando un establecimiento de electrodomésticos en los años 60 en la Carreira de San Mauro, de donde les vino el apodo de OK, para posteriormente establecerse en la calle Cachurra y, más tarde, en el Camiño Vello y la avenida das Brañas, donde puso en marcha una gran mueblería. Gran Vía fue el nombre que eligió para sus últimos negocios.

Denominación común

Curiosamente, en la Cachurra llegaron a funcionar en los años setenta un taller, un restaurante muy popular en grandes eventos, cine y sala de fiestas que también recibieron el nombre de Gran Vía, pero sin vinculación con Liñares Rey, cuya familia proviene de Corneira.

Amuebló casas enteras en la comarca, siempre con precios ajustados y con la política de dejar probar el género sin compromiso a sus clientes. También fue de los primeros en reivindicar un polígono en Negreira, de cara a expandirse. Muy ligado a la Sociedade Deportiva Negreira (tenía el carnet de socio número 6), fue directivo y colaborador de este club, como buen apasionado del fútbol.