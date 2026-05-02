Vedra celebra a Festa da Orella o domingo e Oroso o seu I Albaroque o 16
En San Fins de Sales degustarán doces e cocho, e actúa Son de Gaita, Trío Manhattan e Grupo Unión e Forza
Na localidade de Senra xuntarán dezaseis grupos e non faltarán o xantar popular e os xogos populares
Volven as celebracións, este domingo a Vedra coa 36 Festa da Orella, e o 16 de maio a Senra, Oroso co seu primeiro Albaroque, organizado pola Agrupación Buxos Verdes, Neboas do Cumio e Argalleiros, apoiados polo Concello.
Así, en San Fins de Sales sortearán dous porquiños e poderase degustar orella dulce e de cocho (ademais de polbo e churrasco, incluído cantina), con actuacións a partir das 13.30 horas de Son de Gaita, Trío Manhattan e Grupo Unión e Forza.
Foliada orosá
E en Senra, ademais dos grupos e charangas das entidades xa citadas, está prevista a actuación da Asociación Cultural Pontevella (Teo); Asociación Cultural Rosalía de Castro, tamén de Teo; Pandereteiras de Carballal e Grupo A Morriña (Carballal), Asociación Cultural O Castro de Figueiras (Santiago); Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo; As Lavercas (da Pontraga); De Vagarinho (Villestro-Santiago); Asociación Cultural Lembranzas do Tambre (Sigüeiro, Oroso); Os de Ordes; Pafumar; Sarillo de Aiazo (Frades) e Charanga BB+. Haberá xogos e xantar popular.
