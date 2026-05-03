Aguiño lidera en Galicia la campaña del erizo con más de 45.000 kilos vendidos

La campaña pesquera del erizo de mar concluyó el jueves y se abre ahora un periodo de veda hasta el otoño. El balance ha sido positivo, a pesar de la crudeza del invierno, que obligó a la flota a permanecer amarrada a puerto muchos días, especialmente en enero y febrero.

Las lonjas gallegas subastaron en esta campaña un total de 428.027 kilos de este preciado equinoideo, que generaron un volumen de negocio de 5,7 millones de euros, según los registros de Pesca de Galicia. Más del 10% de las capturas se descargaron y vendieron en el puerto de Aguiño (Ribeira), que con más de 45.000 kilos se sitúa como líder en esta especie en Galicia. Los ingresos generados superaron los 536.000 euros.

Erizo de mar. / Cofradía de Corcubión

La rula de Lira (Carnota) se situó en segundo lugar, por volumen de capturas (35.954 kilos y más de 408.000 euros de ingreso), mientras que la lonja de Malpica, tercera en el ránking, comercializó 35.400 kilos, por los que facturó más de 434.000 euros.

El precio medio en las lonjas gallegas rondó los 13,5 euros por kilo, llegando a pagarse los mejores ejemplares a más de 35 €/kg en la rula de Bueu (Pontevedra).

El patrón mayor de la cofradía de Aguiño, José Antonio Santamaría, valora positivamente la campaña, "aínda que puido ser moito mellor, pois perdemos 12 dos 40 días previstos, debido ao mal tempo, que impediu á frota saír a faenar". Desde el pósito confían en poder recuperar esas jornadas al inicio de la nueva campaña, a partir de octubre.

Los mejores ejemplares a 23 €/kg

Santamaría destaca la buena cotización que mantiene esta especie, que en la lonja de Aguiño rondó los 12 €/kg de precio medio, aunque los erizos de mayor calidad se cotizaron a 23 euros el kilo. Actualmente, en este puerto ribeirense se dedican a la extracción de esta especie unas 50 embarcaciones y, la media de descargas se situó en unos 1.700 kilos diarios.

Desde hace unos diez años, el precio del erizo en la rula de Aguiño se multiplicó casi por seis, según resalta el patrón mayor. Además de incrementarse la demanda, cuando José Antonio Santamaría asumió la presidencia de la cofradía decidieron cambiar el modelo de comercialización. "Antes vendíase baixo pedido, pero agora póxase cada día, o cal traduciuse nun incremento moi notable dos prezos, dado que hai máis competencia polo produto", afirma.

Así lo avalan las cifras. "Pasamos dunha media de 2 a 6 euros por quilo, e actualmente xa se cotiza por enriba dos 11 €/kg", subraya el patrón mayor.

Mercado nacional e internacional

El erizo de mar que comercializa la lonja de Aguiño tiene un amplio mercado. "A maior parte vai para Asturias, aínda que tamén é moi demandado noutros puntos de España, como Madrid e Andalucía, e outra parte expórtase a Francia e Italia, entre outros países", afirma Santamaría.

Preservación del recurso

En la cofradía de Aguiño tienen claro que es necesario preservar este importante recurso, que es junto con el percebe y la navaja, uno de los que más ingresos genera al sector. Con tal fin, en los últimos años rebajaron los topes de capturas de 40 a 20 kilos por tripulante, así como el tamaño mínimo de los erizos, que pasó de 60 a 55 milímetros de diámetro.

A este respecto, José Antonio Santamaría señala que es necesario adoptar estas medidas para evitar una merma del recurso, "pois o ourizo ten un período longo de desenvolvemento, de entre tres e catro anos".

Un importante complemento en Corcubión

El erizo de mar se ha convertido además en un recurso de gran importancia en lonjas como la de Corcubión, en la que esta campaña comercializaron más de 18.100 kilos, que han generado unos ingresos de 213.336 euros, según los datos de Pesca de Galicia.

En el puerto corcubionés hay tres embarcaciones que se dedican a la pesquería del erizo y, además, también comercializan en esta lonja las mariscadoras de O Pindo (Carnota), según confirma el responsable de la rula, Diego Lojo. Destaca "a boa cotización que acadou este ano; case 12 €/kg de media, e os mellores pagáronse a 22 euros o quilo".

Asegura que es un importante complemento para la lonja de Corcubión, especializada en la pesquería del pulpo, que no vive su mejor momento. "Este non foi un bo ano de polbo e tampouco hai moito peixe", señala Lojo.