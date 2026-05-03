AULA PARA ADULTOS

MercaEscola transforma a praza de abastos de Carballo nun espazo de formación e convivencia

Actividades para maio: servizos financeiros, compostaxe, mindfulness e unha visita a Aldemunde

En case todas as sesións esgotáronse as trinta prazas dispoñibles. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Feiras e Mercados, continúa a desenvolver con éxito a terceira edición de MercaEscola, a aula formativa para persoas adultas que transformou o mercado municipal nun punto de encontro para a aprendizaxe e a convivencia.

Este luns, 4 de maio, haberá unha sesión informativa sobre servizos financeiros e bancarios, dentro do programa Consumo en ruta, do Instituto Galego de Consumo e da Competencia.

Unha das sesións formativas do programa MercaEscola de Carballo. / Cedida

O día 11 impartirase unha charla teórico-práctica sobre compostaxe doméstica e xestión dos residuos, e o día 18 terá lugar unha sesión de mindfulness con Teresa Vilanova, do centro Aqí&Agora.

O programa rematará cunha visita guiada pola parroquia de Aldemunde o día 25. Desde o seu arranque en marzo, MercaEscola esgotou as 30 prazas dispoñibles en case todas as súas sesións.

O policía local Víctor Nieto Martínez impartiu unha charla sobre seguridade viaria. / Cedida

Ata o de agora, os asistentes puideron participar nunha proxección de cine, visitas guiadas ás oficinas de Gestagua e á exposición sobre as feiras, información sobre consumo co IGCC, xornadas sobre saúde co reumatólogo Francisco Blanco e a fisioterapeuta Rocío Díaz, un obradoiro sobre a saúde e a calidade da auga do Anllóns co Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-Biopast) da Universidade da Coruña, e unha charla sobre seguridade viaria co policía local Víctor Nieto Martínez.

O concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destaca que o obxectivo de MercaEscola é dobre. "Por unha banda, ofrecemos unha formación útil e práctica para o día a día dos nosos veciños e veciñas; por outra, dinamizamos o mercado municipal, fomentando que a xente se achegue á praza de abastos non só a mercar, senón tamén a compartir experiencias".

