AULA PARA ADULTOS
MercaEscola transforma a praza de abastos de Carballo nun espazo de formación e convivencia
Actividades para maio: servizos financeiros, compostaxe, mindfulness e unha visita a Aldemunde
O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Feiras e Mercados, continúa a desenvolver con éxito a terceira edición de MercaEscola, a aula formativa para persoas adultas que transformou o mercado municipal nun punto de encontro para a aprendizaxe e a convivencia.
Este luns, 4 de maio, haberá unha sesión informativa sobre servizos financeiros e bancarios, dentro do programa Consumo en ruta, do Instituto Galego de Consumo e da Competencia.
O día 11 impartirase unha charla teórico-práctica sobre compostaxe doméstica e xestión dos residuos, e o día 18 terá lugar unha sesión de mindfulness con Teresa Vilanova, do centro Aqí&Agora.
O programa rematará cunha visita guiada pola parroquia de Aldemunde o día 25. Desde o seu arranque en marzo, MercaEscola esgotou as 30 prazas dispoñibles en case todas as súas sesións.
Ata o de agora, os asistentes puideron participar nunha proxección de cine, visitas guiadas ás oficinas de Gestagua e á exposición sobre as feiras, información sobre consumo co IGCC, xornadas sobre saúde co reumatólogo Francisco Blanco e a fisioterapeuta Rocío Díaz, un obradoiro sobre a saúde e a calidade da auga do Anllóns co Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-Biopast) da Universidade da Coruña, e unha charla sobre seguridade viaria co policía local Víctor Nieto Martínez.
O concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destaca que o obxectivo de MercaEscola é dobre. "Por unha banda, ofrecemos unha formación útil e práctica para o día a día dos nosos veciños e veciñas; por outra, dinamizamos o mercado municipal, fomentando que a xente se achegue á praza de abastos non só a mercar, senón tamén a compartir experiencias".
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
- La lucha por el ascenso a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña en directo: dónde y cuándo ver los partidos
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- El dulce artesano de una aldea de menos de 30 vecinos que conquista Santiago: nadie se va de las fiestas sin él