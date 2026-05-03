Padrón celebra su San Xoán do Raio con concierto, procesión y comida de confraternidad el miércoles día 6

Padrón vuelve a celebrar una de sus festividades con más tirón: la de San Xoán do Raio, este miércoles día 6. Sus orígenes se remontan al año 1613, cuando un relámpago cayó sobre la Igrexa de Santa María a Maior de Iria, derribando una torre de la antigua colegiata en plena misa dominical, pero sin causar daños a las personas.

Ritmo y ambiente

Así, la fiesta de San Xoán do Raio volverá a llenar Padrón de ritmo y ambiente lúdico, incluyendo las actuaciones del conjunto padronés U y F75 Grupo Musical, que se encargará de poner la banda sonora de una jornada muy especial. El programa arrancará en la Praza de Macías. A las 12.45 horas, llegará sesión vermú, para dar paso, ya a las 21.00 horas, al concierto.

Recepción de autoridades

Pero San Xoán do Raio también es tradición y encuentro, por lo que además de la música está prevista, a las 11.45 horas, la recepción oficial de las autoridades en el ayuntamiento. Diez minutos después, arrancará la procesión hasta la iglesia parroquial, donde a mediodía se oficiará la misa solemne con la Coral Val do Sar.

Ya a las 14.30 horas nueva edición de la comida de confraternidad para mayores en el Hotel Scala. Las personas que deseen asistir, deben de retirar la invitación en el centro social antes del 4 de mayo.