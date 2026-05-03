Alianza de la Xunta y Boqueixón para unir mediante itinerarios peatonales Lestedo con su extrarradio

La Xunta tiene previsto establecer las bases de la colaboración y cooperación técnica y económica entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Ayuntamiento de Boqueixón, que permitirán acometer e incorporar al patrimonio público municipal las obras consistentes en la mejora de itinerarios peatonales en Lestedo, con una inversión de más de 460.000 euros. Así, se ejecutarán las obras necesarias para la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades del lugar de la citada localidad boqueixonesa, con intervenciones en dos calles: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis (de acceso a la zona de aparcamientos).

El Gobierno gallego cofinanciará en un 70% estas intervenciones, aportando una inversión de más de 322.000 euros, y contratará y ejecutará las obras. Por su parte, el Concello de Boqueixón aportará el 30% restante del coste de las actuaciones, algo más de 138.000 euros; redactará el proyecto de las obras, realizará las gestiones pertinentes para posibilitar su ejecución, y se compromete a la recepción, mantenimiento y conservación de las actuaciones que incorporará al patrimonio público municipal.

Plan Hurbe

Estas actuaciones se realizan al amparo del Plan Hurbe, un programa con el que el Gobierno gallego colabora con las entidades locales para la ejecución de obras de mejora de entornos urbanos, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y de equipamientos públicos que tengan como finalidad la revitalización del territorio y el reequilibrio territorial. Además, a través de otras medidas y líneas de colaboración como el citado Plan Hurbe, el Gobierno gallego contribuye a promover el desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad como motores de dinamización, al convertirse en puntos de localización de un importante número de servicios públicos y privados que permiten acercar el modelo urbano a todo el territorio.

El presente proyecto contempla una parte de los trabajos necesarios para lograr la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades del núcleo de Lestedo. En este caso, los trabajos que se realizarán en la calle Castrelo (superficie de 1.845 m²) incluyen la renovación de la acera, así como la instalación de bordillo. En el margen opuesto de la calle se proyecta la construcción de una senda peatonal de 120 metros de longitud, con bordillo prefabricado tipo jardín en el límite exterior de la senda.

Rodadura

En la intervención se propone también acometer la renovación de la capa de rodadura del viario municipal tanto en el tramo que permite la circulación de vehículos en ambos sentidos como en el tramo que funciona únicamente en sentido de salida. Se renovarán dos señales de stop, además de la colocación de una señal de dirección prohibida y otra de sentido único de circulación. La actuación en la calle Castrelo se completará con los trabajos previos necesarios, con la canalización de la red de alumbrado y reposición de las luminarias existentes y con el pintado de la señalización horizontal correspondiente.