Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles

A veces, ver el sol en Santiago es casi tan difícil como ver el mar. Pero el buen tiempo siempre acaba llegando y, con él, la temporada de los chiringuitos, que ofrecen bebidas y helados con vistas abiertas al océano.

Uno de los que ha reabierto hace poco se encuentra a tan solo media hora de Compostela, en uno de los arenales más próximos a la capital. Se trata de O Container, un negocio enclavado en un bosque frente a la playa de Broña (Outes), en el que uno puede darse un respiro de la arena bajo la sombra de los árboles.

O Container, un rincón verde frente al océano a un paso de Compostela

El nombre de este establecimiento a pie de playa no engaña demasiado. Recuerda, justo como dice, a un gran contenedor rectangular, que se transforma en una barra con un surtido de cócteles capaces de transportarte al trópico en plena costa atlántica.

Este bar junto a la playa puede, además, presumir de un Solete Repsol y del reconocimiento de chefs como Fernando Ríos. El maestro de los fogones lo tiene en su lista de imprescindibles del verano, cuando mejor se disfruta de su oferta de bebidas y dulces.

Una de las que más triunfan frente al arenal son los mojitos, así como la piña colada y el daiquiri. Las cañas son otro de los clásicos que llenan las mesas del establecimiento, directamente clavadas sobre la hierba para poder sentarse a tomar algo recién salido del agua.

Para rebajar el calor, hay helados y smoothies disponibles, así como cafés o infusiones para los que quieran algo más atemperado. A pocos metros, la arena dorada de Broña se abre al mar, facilitando el ir y el venir de la clientela entre la toalla y el oasis verde de O Container.

Antes de coger el coche y poner rumbo a este establecimiento, hay que hacer, eso sí, un par de comprobaciones. La primera es la previsión meteorológica y la segunda es el horario, ya que el local solo abre de viernes a domingo, aunque con una horquilla amplia: desde las 16.30 horas hasta la medianoche.

Churrasco y música en directo frente al mar

Uno de los detalles que convierte este punto de Outes en un imán cuando el sol se asoma son sus panorámicas. Quienes se acercan suelen acabar volviendo por lo que describen como unas vistas "inmejorables", que lo hacen "genial para tomar algo en la playa o cuando vas a dar un paseo".

Muchos clientes, de hecho, no comparten su ubicación ni con sus colegas. "Es de esos sitios que no quieres que se entere nadie para que siga siendo especial", dice uno de los usuarios sobre el negocio, gestionado por David Rivas.

El gerente no se limita a despachar en la barra, sino que parece haberse propuesto hacer del chiringuito toda una experiencia. Es por eso por lo que, en ocasiones, va un paso más allá del habitual local junto a la arena y organiza auténticas churrascadas, atrayendo irremediablemente a todo aquel al que el agua le haya despertado el apetito.

A veces también hay noches de música para bailar hasta bien entrada la noche entre los árboles. Entonces, los temas del DJ, las copas y el rugir del mar de fondo convierten este oasis en una discoteca al aire libre, en la que crear esos recuerdos a los que, después, uno se aferra cuando el invierno vuelve.