Ángeles Vázquez y Manuel Ferreiro visitan el molino de Ponte Carballa de Frades tras recuperarlo de la ruina

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, y el alcalde en funciones de Frades, Manuel Ferreiro, visitaron el molino de Ponte Carballa, una instalación que fue recuperada junto con su entorno gracias a una inversión de casi 17.500 euros, de los que 14.442 euros proceden de una ayuda de la línea de apoyos a ayuntamientos para la ejecución de actuaciones de conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural en la Red Natura 2000.

Según indicaba la responsable autonómica durante la visita, el objetivo de estas ayudas es preservar la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats, paisajes y elementos patrimoniales tradicionales existentes en el entorno. En el caso concreto del molino de Ponte Carballa, se instaló un nuevo tejado aislante, sobre el que se colocó una cubierta de teja sustituyendo el anterior tejado, que estaba muy deteriorado. Asimismo, se retiró la madera dañada del tablero y se colocaron nuevas tablas de castaño. Además, se renovó la puerta del molino, se abrió el canal de salida y se rehabilitó el de entrada.

Área recreativa

Manuel Ferreiro agradeció la colaboración de la Xunta de Galicia “na recuperación e posta en valor desta área recreativa da Ponte Carballa que compartimos Frades e Mesía. Un espazo onde, ademais de recuperar este anaco da nosa historia que é o muiño da Ponte Carballa, a Xunta tamén axuda ao seu mantemento a través dos obradoiros duais de emprego”. La conselleira y el alcalde en funciones estuvieron acompañados en la visita por los concejales de Benestar Social, Ángeles Álvarez; Turismo, Jesús Francos; y Patrimonio, Juan Carlos Portos.

Cabe recordar que en 2026 la Xunta destina 1,87 millones de euros, cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), a actuaciones en espacios protegidos (parques naturales, Red Natura y reservas de biosfera). En concreto, este año la convocatoria se dividió en dos líneas de ayudas: una para actuaciones en reservas de biosfera y otra para terrenos en parques naturales o Red Natura 2000. En el caso de la primera, los potenciales beneficiarios son las administraciones públicas o entidades asociativas que sean órganos de gestión de las reservas de biosfera de Galicia y que desarrollen actuaciones en zonas rurales situadas en cualquiera de las reservas dentro del ámbito territorial de la comunidad.

Espacios naturales

En lo que atañe a las ayudas para espacios de Red Natura 2000 o parques naturales de Galicia, están dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores incluidas total o parcialmente en alguno de los parques naturales de la comunidad o en la Red Natura 2000, a asociaciones ambientales sin ánimo de lucro, a personas físicas o a empresas que tengan su domicilio fiscal en alguno de los municipios gallegos en los que se ubique un parque natural, constituidas con anterioridad a la publicación de las ayudas. En los últimos dos años, la Xunta ha concedido alrededor de 3,7 millones de euros a este tipo de intervenciones sobre elementos de espacios protegidos de la Red Natura 2000, reservas de biosfera o parques naturales.