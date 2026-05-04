TECNOLOXÍAS
Ames lanza unha app para reservar instalacións e inscribirse en actividades deportivas
Susana Señorís: "Damos un paso máis para mellorar os servizos dixitais"
O Concello de Ames, a través do departamento de Deportes, vén de desenvolver a app Deportes Concello de Ames, un novo aplicativo para a inscrición nas actividades deportivas, a reserva dos distintos espazos deportivos (pistas de tenis, pádel...) e a tramitación dos distintos tipos de carné de acceso para as piscinas descubertas municipais.
Actualmente, a devandita plataforma dispón de versión online e en breve estará dispoñible na App Store e en Google Play, polo que terá versión para Android e iOS. Pódese acceder a través dos banners que están colocados na cabeceira e no pé da páxina web municipal.
Aplicativo Cronos
Logo de desenvolver o aplicativo Cronos, o Concello de Ames dá un paso máis na dixitalización dos servizos deportivos coa aplicación Deportes Concello de Ames.
Accións como a xestión da porta de acceso aos recintos deportivos ou mesmo a activación das luces, poderán facerse facilmente dende esta nova aplicación, a que tamén permite facer reservas de instalacións para outras persoas ou autorizar outros usuarios e usuarias para que realicen reservas das pistas deportivas no seu nome.
A concelleira de Deportes, Susana Señorís, explica que "dende o departamento de Deportes damos un paso máis para mellorar os servizos dixitais que ofrecemos á veciñanza amesá cunha nova plataforma de xestión de actividades e instalacións deportivas que se denomina Deportes Concello de Ames”.
Amplo programa de actividades deportivas
O Concello de Ames conta cun amplo e variado programa de actividades deportivas e culturais, e ofrece arredor de 2.500 prazas nas Escolas deportivas.
