Camariñas axuda á veciñanza a entender a factura eléctrica e reducir o gasto enerxético

A Fundación Naturgy ofrecerá dúas charlas os días 18 e 25 de maio

A primeira charla será o día 18 no Museo do Encaixe de Camariñas. / VCM

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Concello de Camariñas, en colaboración coa Fundación Naturgy, porá en marcha este mes un ciclo de dúas charlas informativas e prácticas dirixidas á veciñanza. O obxectivo é ofrecer os coñecementos necesarios para mellorar a seguridade nas vivendas e axudar ás familias a comprender as súas facturas e reducir o gasto enerxético.

A primeira das xuntanzas, sobre Prevención e seguridade no fogar, terá lugar no Museo do Encaixe de Camariñas o luns 18 de maio ás 10.00 horas.

Abordaranse cuestións para evitar riscos no día a día, estruturadas nos seguintes temas: prevención e seguridade xeral na vivenda; a electricidade, por que se producen os accidentes e cales son as medidas de prevención fundamentais; o gas, riscos potenciais, posibles accidentes e consellos prácticos para evitalos.

Entender as facturas

A segunda charla terá por título Coñecer a nosa factura da luz, o bono social eléctrico e térmico e os hábitos de consumo. Celebrarase no Museo de Man, en Camelle, o luns 25 de maio ás 10.00 horas.

Para sacar o máximo proveito desta xornada, aconséllase a todas as persoas interesadas que leven a súa propia factura eléctrica.

Os contidos a tratar serán: conceptos básicos para entender a factura eléctrica e do gas; información detallada sobre o bono social eléctrico e térmico (requisitos e vantaxes); hábitos de consumo eficaces para lograr un aforro real na casa.

Reserva de prazas

A asistencia é totalmente gratuíta. Non obstante, as prazas son limitadas e iranse adxudicando por estrita orde de inscrición.

As persoas que desexen asistir poden reservar a súa praza chamando ao 653 259 282 (Ali Trillo, educadora do Concello de Camariñas), ou ao 981 737 004 (Casa de Pedra).

