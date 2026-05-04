CULTURA
Cinema, reflexión e convivencia para a mocidade en Ames
A cita é ás 19.00 horas no Pazo da Peregrina de Bertamiráns
O proxecto xuvenil Distrito 13 17 de Ames organiza o vindeiro sábado, 9 de maio, a sesión Cinemanía. A actividade, que ten un carácter lúdico, arrancará ás 19.00 horas no Pazo da Peregrina de Bertamiráns. Para máis información, as persoas interesadas poden contactar en info@anacoseducativos.com ou no 694 216 484.
Os rapaces e rapazas participantes visionarán unha película e posteriormente desenvolverán dinámicas de reflexión e distensión arredor do filme. Poderán gozar dun espazo tranquilo no que ver, comentar e compartir impresións, combinando momentos de pensamento crítico con outros máis relaxados. Todo, arredor do cinema.
As persoas interesadas en participar poden inscribirse a través do código QR da cartelaría antes do xoves previo á actividade. Cabe destacar que cada actividade é independente das demais, polo que anotarse nunha non é vinculante co resto. Para calquera dúbida, as persoas interesadas poden contactar en info@anacoseducativos.com ou no 694 216 484.
Máis actividades en maio
A seguinte quedada do mes, será o sábado 23 de maio, cunha FoliQuedada na que haberá xogos, retos e moita música para gozar en equipo, perder a vergoña e pasalo en grande. Ademais, este mes o Distrito 13 17 organizará unha convivencia para toda a mocidade, que terá lugar en xuño, os días 19 e 20.
No formulario de inscrición haberá un apartado para facer chegar o interese en participar, e así poder organizar a saída. Antes da actividade realizarase unha reunión informativa para explicar todos os detalles e resolver dúbidas.
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
- Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- La residencia de estudiantes de Santiago que ha cambiado de nombre discretamente tras una denuncia por memoria histórica
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- El Obradoiro supera al Cantabria para acariciar el regreso a la ACB
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D