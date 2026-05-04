La meca del cine está en Ames: ocho producciones se pirran por sus paisajes y gentes

No es el Central Park neoyorkino, donde se calcula que se rodaron parte de 386 producciones desde 1896... Pero el Ayuntamiento de Ames parece que está haciéndole tilín al séptimo arte, y a lo largo de este año está registrando un "crecente interese", según el Concello, por parte de la industria audiovisual. Y es que ya son "múltiples" las solicitudes para filmar en distintos puntos del municipio, posicionándose como un escenario "atractivo e versátil" para producciones cinematográficas y televisivas.

Así, y entre los proyectos que han elegido o continúan confiando en las localizaciones del municipio se encuentran producciones como 'Animal', 'Operación Camarón', 'Outono', 'O asasino do pelo roxo', 'Vidas Perras' o 'Serenade', siendo estos últimos proyectos marca Ames, debido a que el penúltimo fue desarrollado en el Espazo Colaborativo A Proa y este último resultó premiados en el Ames AV Lab (y actualmente se encuentra en fase de preproducción). Todo ello evidencia la capacidad de la capital maiana para adaptarse a distintos formatos y géneros audiovisuales.

Riqueza natural

Este interés responde, siempre según los responsables locales, a la riqueza natural, paisajística y patrimonial del municipio, en el que conviven espacios rurales de alto valor ambiental con núcleos urbanos dinámicos como Bertamiráns y O Milladoiro. Esta diversidad permite ceder una amplia variedad de escenarios, desde entornos naturales hasta localizaciones urbanas o elementos del patrimonio histórico, destacando emplazamientos singulares como A Ponte Maceira. Y en coherencia con la apuesta municipal por la cultura y por la dinamización económica, el Ayuntamiento valora muy positivamente este creciente interés, siempre garantizando la protección de los espacios utilizados y la adecuada convivencia con los vecinos durante los rodajes.

Localidad de A Ponte Maceira, con su puente medieval sobre el Tambre, es una localización muy requerida entre Ames y Negreira por los directores / Cedida

En este sentido, el Concello de Ames ofrece "colaboración institucional" a las productoras, facilitando tanto la identificación de localizaciones como el acceso a infraestructuras de apoyo. Entre los servicios disponibles se incluyen espacios para catering, maquillaje y vestuario en función de la disponibilidad y de la localización, zonas de estacionamiento para vehículos técnicos y coordinación operativa a través de Protección Civil y de la Policía Local.

Atraer al gremio

Estas medidas tienen como objetivo favorecer la atracción de nuevas producciones y contribuir a la consolidación de Ames como un emplazamiento de referencia en el ámbito audiovisual, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado. Su proximidad a Santiago de Compostela y a otros municipios del entorno refuerza, además, su valor como localización estratégica para rodajes.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa trabajando en la agilización de los procedimientos administrativos, con el fin de ofrecer respuestas eficaces a las solicitudes de las productoras y garantizar una planificación adecuada de los rodajes en función de las características de los espacios, de las fechas y de los requerimientos técnicos.

El alcalde de Ames, Blas García, destacó que “Ames é un concello que permite acoller rodaxes en múltiples rexistros grazas á súa diversidade territorial e paisaxística. Somos a mestura perfecta entre rural e urbano e mesmo contamos cun dos pobos máis bonitos do país, A Ponte Maceira. Somos un escenario inmellorable”. Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Ana Paz, destacó “o compromiso do Concello co desenvolvemento destes proxectos e a satisfacción por comprobar como moitos deles avanzan cara á súa materialización, especialmente aqueles que apoiamos dende o inicio con iniciativas como o Ames AV Lab”.

Impulso a proyectos emergentes

Precisamente, este último es un laboratorio de creación que impulsa proyectos audiovisuales emergentes. Ofrece asesoramiento, formación y acompañamiento creativo, facilitando también la conexión con la industria. En su última edición destacaron varios proyectos, entre ellos 'Serenade' de Pedro Díaz, que se rodará en Ames y contará con la participación de las actrices María Vázquez y Bruna Cusí. Y, por otra parte, está el Espacio Colaborativo A Proa funciona como un vivero de empresas y profesionales, favoreciendo el crecimiento de proyectos y la colaboración entre ellos. En este espacio se desarrolló 'Vidas Perras', un proyecto de Sara Hortas.

Una escena de la serie 'Las hijas de la criada', que quieren rodar en parte en Ames / Cedida

Al hilo, el elevado número de peticiones recibidas en los últimos años confirma una tendencia claramente al alza y refleja el apoyo continuado desde la administración amesana al sector audiovisual, consolidando el municipio como una localización fiable y competitiva para este tipo de producciones. Además, durante el año 2025 ya se había registrado un notable volumen de solicitudes, entre las que destacan el rodaje de la serie de televisión 'Las hijas de la criada', adaptación de una conocida novela, así como el largometraje 'Los invitados', actualmente en desarrollo. También se recibieron propuestas para proyectos de temática universitaria, lo que evidencia la diversidad de contenidos y formatos interesados en las posibilidades que ofrece Ames.