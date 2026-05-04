Inauguradas en Padrón as renovadas instalacións do campo de fútbol do Sar
Cambiáronse o céspede artificial, o sistema de rego e o valado perimetral, instalouse unha rede de protección e melloráronse os vestiarios
Redacción
O alcalde de Padrón, Anxo Arca, e o deputado provincial de Deportes, Antonio Leira, inauguraron este domingo as renovadas instalacións do campo de fútbol do Sar, tras as actuacións nas que se investiron 334.000 euros a través do Plan de Obras e Servizos POS+ da Deputación da Coruña.
As obras permitiron modernizar unha infraestrutura deportiva que presentaba un notable desgaste tras máis de dúas décadas de uso. Ademais da substitución do céspede artificial, os traballos incluíron a renovación integral do sistema de rego e do valado perimetral do terreo de xogo, así como a instalación dunha rede de protección traseira nunha das porterías, reforzando deste xeito a seguridade das instalacións.
De maneira complementaria, e con fondos propios, o Concello de Padrón aproveitou o parón da actividade deportiva para acometer diversas melloras nos vestiarios. Entre elas, destacan a renovación do mobiliario con novos bancos e a habilitación dun vestiario feminino, que permitirá mellorar as condicións de uso para as xogadoras.
No acto inaugural participaron tamén o concelleiro de Deportes, Luis Mariño; o vicepresidente da Real Federación Galega de Fútbol, Manuel Lores; e a presidenta do C.D. Sar Extramundi, Adriana Vázquez.
Durante a súa intervención, o alcalde deulle as grazas á presidenta do club "polo seu empeño en mellorar as instalacións", e tamén a todos os xogadores e xogadoras e ás súas familias "por ter aguantado os duros meses de execución das obras".
Arca celebrou que “ás portas do seu centenario, co campo renovado, o Sar continuará facendo historia e sendo un orgullo para Padrón”.
Con esta actuación, o campo de fútbol de Extramundi dá un paso firme cara ao futuro, dotándose de instalacións modernas e sistemas de última xeración que garantirán a práctica deportiva en condicións óptimas e consolidan este espazo como referente no ámbito futbolístico da contorna.
Na xornada de inauguración disputouse un partido cargado de emoción, no que o Sar se enfrontou a un rival directo, o Noia C.F., nun encontro clave para manter as opcións de permanencia. O equipo local acadou unha contundente vitoria por 6-2 que fixo vibrar a afección presente.
