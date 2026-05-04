A Laracha abre o prazo para pedir a rebaixa do 10% na taxa do lixo
O requisito é participar nos programas de redución de residuos
O Concello da Laracha abre ata o 1 de xuño o prazo para solicitar a redución do 10% na taxa pola recollida de lixo, unha iniciativa dirixida ás vivendas particulares, sexan de núcleos urbanos ou rurais, que participen ou mostren a súa intención de facelo nos programas municipais de redución de residuos.
Esta medida deriva da recente adaptación da ordenanza fiscal 3.4 á Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, normativa de ámbito estatal que obriga a que as taxas cubran o custo real do servizo. A actualización das tarifas aplicada polo Concello por imperativo legal vén acompañada, non obstante, de medidas de carácter social e ambiental que permiten reducir o importe do recibo mediante a implicación activa da veciñanza na correcta xestión dos residuos.
'Ti tes a chave'
En concreto, a bonificación do 10% está vinculada á participación nos programas municipais Ti tes a chave, que fomenta o uso do contedor marrón para a recollida de materia orgánica nos núcleos urbanos e na urbanización Monte Claro de Cabovilaño, ou no de compostaxe doméstica, destinado ás vivendas do rural que xestionan directamente os seus residuos orgánicos a través de composteiros.
Presentar solicitude
Para beneficiarse desta redución será imprescindible presentar unha solicitude por vía telemática (na Oficina Virtual Tributaria ou na Sede Electrónica) ou de maneira presencial no rexistro municipal (tanto no Edificio Administrativo da Laracha como no viveiro de empresas do polígono industrial). Este trámite deberán completalo todas as persoas interesadas, incluídas aquelas que xa participan actualmente nalgún dos programas. O modelo de solicitude tamén está dispoñible na web municipal, alaracha.gal.
A redución aplicarase integramente no recibo correspondente ao segundo semestre de 2026 e manterase vixente tamén durante o ano 2027.
Bonificacións familias numerosas
Ademais, a nova ordenanza municipal tamén contempla bonificacións na cota para familias numerosas de categoría xeral (20 %) e de categoría especial (40 %) que tamén poden solicitarse cubrindo a mesma solicitude.
