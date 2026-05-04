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López Campos elogia el «compromiso con nuestra tierra» de Alfredo Conde, Premio José Luis Alvite

El novelista, poeta y articulista recogió en Brión el galardón de la Asociación de Periodistas de Galicia

Pablo Lago, izquierda, Alfredo Conde, José López Campos y María Méndez, en la entrega del premio.

Pablo Lago, izquierda, Alfredo Conde, José López Campos y María Méndez, en la entrega del premio. / APG

Redacción

Brión

El Centro Social Polivalente de Brión acogió ayer el acto de entrega del Premio José Luis Alvite, con el que la Asociación de Periodistas de Galicia reconoció este año la labor del novelista, poeta y articulista ourensano Alfredo Conde.

En el acto participó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien definió al premiado como «una persona comprometida con nuestra tierra, con nuestra cultura y con nuestra lengua, como demuestra tanto en su vida profesional como personal».

El titular de Cultura recordó que se trata de un profesional que «ya fue merecedor, entre otras distinciones, de la Medalla Castelao», y lo felicitó, justo a las puertas de la celebración de las Letras Galegas, por «ser un excelente y riguroso narrador que atesora una gran calidad literaria y periodística, que nos hace crecer como sociedad y en quien encontramos un buen referente de la Galicia Calidade».

Numerosos premios

El jurado destacó que «sus colaboraciones en prensa escrita, publicadas en la mayoría de las cabeceras gallegas, se hicieron acreedoras de los premios Julio Camba, Fernández Latorre, Cunqueiro y Puro Cora, además de recibir entre otras distinciones la Medalla Castelao en 2016, y de ser nombrado doctor honoris causa».

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Al acto asistieron también el alcalde de Brión, Pablo Lago, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez, entre otros.

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