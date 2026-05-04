DEPORTE
A Marcha BTT Arzúa Destino Verde medra ata os 500 dorsais e estrea nova ruta
Permitirá descubrir o municipio desde outra perspectiva o 24 de maio
A Casa de Correos acolleu esta mañá a presentación oficial da II Marcha Cicloturista BTT Arzúa Destino Verde, unha cita deportiva organizada pola Concellería de Turismo de Arzúa, dirixida por Begoña Balado, e que conta coa colaboración da Deputación da Coruña.
A proba, que regresa cun formato ampliado e renovado, celebrarase o vindeiro 24 de maio, a partir das 09.30 horas. No acto participou a propia concelleira de Turismo, xunto ao deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Tras o éxito da primeira edición, que esgotou as súas 400 prazas, a organización aposta este ano por dar un paso máis, ampliando a participación ata os 500 dorsais e incorporando novidades tanto no percorrido como na estrutura da proba.
Unha das principais incorporacións é a creación dunha terceira ruta intermedia, pensada para facilitar a participación de distintos perfís de ciclistas. Deste xeito, a proba contará con tres opcións: Ruta curta: 32 km (+503 m), Ruta intermedia: 49 km (+1.027 m) e Ruta longa: 70 km (+1.665 m)
Begoña Balado destacou o valor desta iniciativa como ferramenta de promoción do territorio: "Esta marcha non é só unha proba deportiva, é tamén unha oportunidade para descubrir Arzúa desde outra perspectiva, poñendo en valor o noso contorno natural e consolidándonos como destino vinculado ao turismo activo e sostible".
Ademais, subliñou que "a incorporación dunha nova distancia responde á vontade de abrir a proba a máis xente, facendo da BTT unha experiencia accesible e compartida".
Entorno incomparable
Pola súa banda, Antonio Leira puxo en valor este tipo de propostas. "Actividades como esta son imprescindibles, porque combinan deporte, turismo, cultura e patrimonio nun mesmo evento. A Marcha BTT Arzúa – Destino Verde reúne todos eses elementos nun entorno incomparable, e é moi importante que a Deputación estea aí", afirmou.
A II Marcha BTT Arzúa Destino Verde desenvolverase nun percorrido renovado, con novos trazados máis variados e espectaculares, e contará con avituallamentos ao longo do itinerario. Ademais, haberá sorteos de agasallos entre todas as persoas inscritas, reforzando o carácter participativo da xornada.
As inscricións están abertas e poden realizarse a través da plataforma www.sportmaniacs.com, onde as prazas avanzan a moi bo ritmo.
Nesta segunda edición, Arzúa reforza esta cita deportiva como unha proposta que combina deporte e turismo activo, poñendo en valor o territorio e a experiencia nun destino que aposta polo seu posicionamento como Destino Verde.
