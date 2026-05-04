Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OrbitaliñoVía VerdeXavier LozanoGallega flotillaAscenso Obra
instagram

PATRIMONIO

Monte Torán, un santuario mariano con presenza xacobea

O doutor en Historia da Arte avoga por dotar dunha nova talla de Santiago a capela vimiancesa

Retablo restaurado da ermida de Monte Torán.

Retablo restaurado da ermida de Monte Torán. / J. M. Ramos

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A ermida da Virxe de Monte Torán, de Bamiro (Vimianzo), acollerá o vindeiro 12 de maio a tradicional romaría á que acoden cada ano centos de fieis e devotos da santa, avogosa para aliviar dores e males de cabeza, incluídos os problemas de saúde mental. De aí o dito popular: "A Monte Torán todos os tolos van".

A deste ano será unha celebración especial, xa que o retablo barroco da capela, unha xoia do século XVIII que estaba en estado ruinoso, foi restaurado e recuperou todo o seu esplendor grazas ao bo facer da restauradora ourensá Lucía Garrido.

Un traballo "case milagroso"

Un traballo que aplaude o doutor en Historia da Arte Xosé María Lema Suárez, natural da parroquia, quen xa en 1993 advertía do seu delicado estado na tese A Arte relixiosa na Terra de Soneira e avogaba por "unha urxente restauración", pero que tardou 30 anos. "Nunca pensei que chegase a tempo, e cómpre recoñecer que a restauradora realizou un traballo case milagroso".

A restauración incluíu non só a estrutura, senón tamén das imaxes que completan o retablo, agás a de Santiago cabaleiro, que foi retirada por tratarse dunha peza de escaiola sen valor artístico.

Non obstante, a presenza desa imaxe de Santiago non é casual, senón que ten tamén a súa historia detrás. Así o advirte Lema Suárez, sinalando que o retablo “estaba coroado orixinariamente por unha imaxe pequena do Santiago ecuestre, que, ao desprenderse e caer ao chan, foi substituída a finais dos anos 50 polo párroco don Andrés pola de escaiola, que serviu para testemuñar a talla anterior".

Acompañante preferente

Na ermida de Monte Torán, engade Lema Suárez, "aínda que dedicada á Virxe, combínase dalgún xeito o culto mariano co xacobeo, como na Barca de Muxía e na capela da Ermida Vella de Tines, na que se venera á Virxe María, pero Santiago aparece como un acompañante preferente".

Isto acontece tamén noutros santuarios da redonda, "como no da Virxe das Virtudes do Briño, onde sen vir moi a conto hai unha escultura de Santiago na fachada", subliña.

Xosé María Lema asegura que Bamiro e Tines son "freguesías irmás e sempre estiveron rexidas polo mesmo párroco, e isto explica que a mediados do século XVIII se contratase a un mesmo escultor para a realización de candanseu retablo nas respectivas parroquias".

Imaxe do Santiago ecuestre do retablo Ermida Vella de Tines, 1751.

Imaxe do Santiago ecuestre do retablo Ermida Vella de Tines, 1751. / Xosé María Lema

Ese imaxineiro, afirma, foi Ignacio Martínez, natural de Borneiro, pero residente en Troitosende (A Baña). Empezou polo da Ermida Vella, datado en 1751, e rematou co de Monte Torán en 1760. "Os dous presentan estruturas moi semellantes –aínda que o de Tines é de maior tamaño (350 m x 3,50 m)–, e ambos ían rematados, no fornelo do ático, con cadansúa escultura de pequeno tamaño de Santiago a cabalo, case idénticas. A de Tines aínda hoxe se conserva”.

Retablo da Ermida Vella, de Tines.

Retablo da Ermida Vella, de Tines. / Xosé María Lema Suárez

Por iso, Lema Suárez, considera que "non se debería perder unha singularidade que se repite noutros santuarios marianos da Costa da Morte, nos que a imaxe de Santiago ten unha presenza preferente. Habería que facer un esforzo máis en Bamiro e encargar unha pequena imaxe do Apóstolo para o ático do retablo de Monte Torán".

Na súa opinión non se debería volver "á iconografía agresiva do Santiago cabaleiro e guerreiro doutros tempos, senón darlle preferencia á do pacífico Santiago peregrino, que incluso é máis doado de tallar. Atreveríame a propoñer unha réplica do que figura no cruceiro dos Santos de Cheis, do século XIV, a representación do Apóstolo máis antiga da parroquia de Bamiro e de toda a Costa da Morte”.

Santiago peregrino do cruceiro de Cheis.

Santiago peregrino do cruceiro de Cheis. / Xosé María Lema Suárez

A presenza de Santiago nas ermidas dedicadas á Virxe en Bamiro e Tines, xunto co cruceiro dos Santos do antigo camiño real da ponte de Baio a Baíñas, "é testemuño dunha ancestral ruta de peregrinación a Compostela pouco coñecida, pero que sen dúbida existiu", subliña Lema Suárez.

Reposición do Apóstolo

O párroco, Alejandro García, sinalou ao respecto que así se fará no momento en que se poida dotar á capela dunha imaxe do Apóstolo acorde á calidade do retablo. Descoñecía a existencia da anterior talla desaparecida e, segundo lle contara a veciñanza, cría que o fornelo no que estaba o Santiago de escaiola fora ocupado por unha réplica reducida de Monte Torán, que se baixaba os días da festa para bendicir con ela os fieis.

Noticias relacionadas y más

Xosé Mª Lema sinala que "hai que felicitar ao párroco e aos veciños pola iniciativa de recuperar o retablo, e á restauradora polo seu traballo”. Agradece ademais “que conservase a policromía orixinal”, e coincide coa propia restauradora en subliñar a calidade do retablo de Monte Torán, do que destacan elementos como os estípites que separan os paneis do corpo central.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents