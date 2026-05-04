PATRIMONIO
Monte Torán, un santuario mariano con presenza xacobea
O doutor en Historia da Arte avoga por dotar dunha nova talla de Santiago a capela vimiancesa
A ermida da Virxe de Monte Torán, de Bamiro (Vimianzo), acollerá o vindeiro 12 de maio a tradicional romaría á que acoden cada ano centos de fieis e devotos da santa, avogosa para aliviar dores e males de cabeza, incluídos os problemas de saúde mental. De aí o dito popular: "A Monte Torán todos os tolos van".
A deste ano será unha celebración especial, xa que o retablo barroco da capela, unha xoia do século XVIII que estaba en estado ruinoso, foi restaurado e recuperou todo o seu esplendor grazas ao bo facer da restauradora ourensá Lucía Garrido.
Un traballo "case milagroso"
Un traballo que aplaude o doutor en Historia da Arte Xosé María Lema Suárez, natural da parroquia, quen xa en 1993 advertía do seu delicado estado na tese A Arte relixiosa na Terra de Soneira e avogaba por "unha urxente restauración", pero que tardou 30 anos. "Nunca pensei que chegase a tempo, e cómpre recoñecer que a restauradora realizou un traballo case milagroso".
A restauración incluíu non só a estrutura, senón tamén das imaxes que completan o retablo, agás a de Santiago cabaleiro, que foi retirada por tratarse dunha peza de escaiola sen valor artístico.
Non obstante, a presenza desa imaxe de Santiago non é casual, senón que ten tamén a súa historia detrás. Así o advirte Lema Suárez, sinalando que o retablo “estaba coroado orixinariamente por unha imaxe pequena do Santiago ecuestre, que, ao desprenderse e caer ao chan, foi substituída a finais dos anos 50 polo párroco don Andrés pola de escaiola, que serviu para testemuñar a talla anterior".
Acompañante preferente
Na ermida de Monte Torán, engade Lema Suárez, "aínda que dedicada á Virxe, combínase dalgún xeito o culto mariano co xacobeo, como na Barca de Muxía e na capela da Ermida Vella de Tines, na que se venera á Virxe María, pero Santiago aparece como un acompañante preferente".
Isto acontece tamén noutros santuarios da redonda, "como no da Virxe das Virtudes do Briño, onde sen vir moi a conto hai unha escultura de Santiago na fachada", subliña.
Xosé María Lema asegura que Bamiro e Tines son "freguesías irmás e sempre estiveron rexidas polo mesmo párroco, e isto explica que a mediados do século XVIII se contratase a un mesmo escultor para a realización de candanseu retablo nas respectivas parroquias".
Ese imaxineiro, afirma, foi Ignacio Martínez, natural de Borneiro, pero residente en Troitosende (A Baña). Empezou polo da Ermida Vella, datado en 1751, e rematou co de Monte Torán en 1760. "Os dous presentan estruturas moi semellantes –aínda que o de Tines é de maior tamaño (350 m x 3,50 m)–, e ambos ían rematados, no fornelo do ático, con cadansúa escultura de pequeno tamaño de Santiago a cabalo, case idénticas. A de Tines aínda hoxe se conserva”.
Por iso, Lema Suárez, considera que "non se debería perder unha singularidade que se repite noutros santuarios marianos da Costa da Morte, nos que a imaxe de Santiago ten unha presenza preferente. Habería que facer un esforzo máis en Bamiro e encargar unha pequena imaxe do Apóstolo para o ático do retablo de Monte Torán".
Na súa opinión non se debería volver "á iconografía agresiva do Santiago cabaleiro e guerreiro doutros tempos, senón darlle preferencia á do pacífico Santiago peregrino, que incluso é máis doado de tallar. Atreveríame a propoñer unha réplica do que figura no cruceiro dos Santos de Cheis, do século XIV, a representación do Apóstolo máis antiga da parroquia de Bamiro e de toda a Costa da Morte”.
A presenza de Santiago nas ermidas dedicadas á Virxe en Bamiro e Tines, xunto co cruceiro dos Santos do antigo camiño real da ponte de Baio a Baíñas, "é testemuño dunha ancestral ruta de peregrinación a Compostela pouco coñecida, pero que sen dúbida existiu", subliña Lema Suárez.
Reposición do Apóstolo
O párroco, Alejandro García, sinalou ao respecto que así se fará no momento en que se poida dotar á capela dunha imaxe do Apóstolo acorde á calidade do retablo. Descoñecía a existencia da anterior talla desaparecida e, segundo lle contara a veciñanza, cría que o fornelo no que estaba o Santiago de escaiola fora ocupado por unha réplica reducida de Monte Torán, que se baixaba os días da festa para bendicir con ela os fieis.
Xosé Mª Lema sinala que "hai que felicitar ao párroco e aos veciños pola iniciativa de recuperar o retablo, e á restauradora polo seu traballo”. Agradece ademais “que conservase a policromía orixinal”, e coincide coa propia restauradora en subliñar a calidade do retablo de Monte Torán, do que destacan elementos como os estípites que separan os paneis do corpo central.
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- La lucha por el ascenso a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña en directo: dónde y cuándo ver los partidos
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- El dulce artesano de una aldea de menos de 30 vecinos que conquista Santiago: nadie se va de las fiestas sin él