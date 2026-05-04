OrbitaliñoVía VerdeXavier LozanoGallega flotillaAscenso Obra
Muxía amplía a programación deportiva de verán con máis prazas para a mocidade

O alcalde asegura que o Concello aposta polo benestar dos seus veciños

Sandra Vilela e Javier Sar presentando a programación deportiva. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O Concello de Muxía presenta a súa programación deportiva para o verán, cunha clara aposta por ampliar a oferta e facilitar o acceso á práctica deportiva entre a mocidade do municipio.

Entre as principais novidades deste ano destaca o aumento do tempo do curso de natación en augas abertas, que pasa de ter unha duración dun mes a dous meses, permitindo así unha formación máis completa e progresiva para os participantes.

Cartel promocional das actividades programadas polo Concello de Muxía. / Cedida

Do mesmo xeito, increméntanse de maneira significativa as prazas en varias das actividades con maior demanda. O curso de deportes de aventura en Manzaneda duplica a súa capacidade, pasando de 25 a 50 prazas, igual que a saída ao Galipark, que aumenta de 20 a 40 prazas. Este reforzo responde á alta participación rexistrada en edicións anteriores.

A programación complétase con outras propostas xa consolidadas como o campus multideportivo e medioambiental, o curso de surf na praia de Nemiña, o curso de natación en augas abertas na praia da Cruz, a saída ao Aquapark de Cerceda ou a tradicional carreira pedestre, entre outras iniciativas dirixidas a diferentes franxas de idade.

Compromiso co benestar

O alcalde, Javier Sar, destacou que "esta programación é unha mostra do compromiso do Concello co deporte base e co benestar dos nosos veciños e veciñas, especialmente dos máis novos”.

Pola súa banda, a concelleira de Deportes, Sandra Vilela, subliñou que "decidimos aumentar o número de prazas nas actividades máis demandadas porque non queremos que ningún neno ou nena quede fóra e que poidan ter unha oferta o máis completa posible".

Inscricións abertas

Toda a información detallada sobre datas, horarios, destinatarios e inscricións pode consultarse no cartel oficial da programación, e a maioría das inscricións están abertas no ximnasio municipal dentro dos prazos establecidos.

O Concello anima a todas as familias a participar nesta programación "pensada para fomentar hábitos saudables, o contacto coa natureza e a convivencia durante os meses de verán", sinalan.

