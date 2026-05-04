"Que a pantalla non diga FIN': Campaña vecinal para evitar el cierre de los cines de Cee

La alerta ante un posible cierre de las salas Xunqueira Cines, de Cee, ha activado un movimiento vecinal con el fin de "garantizar la continuidad del cine en Costa da Morte".

En comercios y espacios públicos de la villa ceense pueden verse estos días unos carteles con un rotundo mensaje: Que a pantalla non diga FIN, a través de los cuales se invita a los ciudadanos a acudir el domingo, día 10, al cine a las 17.00 horas.

Recogida de firmas

Bajo el lema Salvemos o cine de Cee. Enche unha butaca: compra a túa entrada e cambia o final, la iniciativa invita a llenar las salas y a respaldar la causa apoyando con firmas un manifiesto disponible en la red, al que se puede acceder a través de un código QR disponible en dichos carteles.

Carteles de la campaña impulsada para evitar el cierre de los cines en Cee. / Merca Cee

Los promotores aseguran que la petición Cine en Cee tiene como finalidad "demostrar la voluntad de la vecindad de Costa da Morte de que Xunqueira Cines continúe su actividad en el Centro Comercial Finis Terrae".

Instan además "a que las tres partes implicadas" (empresa, concello y centro comercial) a que lleguen a un acuerdo y busquen una fórmula que garantice la permanencia del cine en la villa.

Deudas con la comunidad

La alerta saltó en el último pleno. La alcaldesa informó que la empresa gestora de los cines había comunicado al Concello, que es el propietario del local, que cerrarían sus puertas el pasado 31 de marzo, debido a las deudas acumuladas con la comunidad del centro comercial, aunque finalmente no cesaron la actividad, de momento.

La regidora señaló que el Concello ofreció a la empresa la posibilidad de abonar en 12 años dicha deuda y, además, dejaría de abonar el coste de la comunidad de aquí en adelante, pero la compañía rechazó el acuerdo.

Únicos activos entre Carballo y Ribeira

Los promotores de la iniciativa para intentar salvar los cines aseguran que "representan un valor clave a nivel local y comarcal", y recuerdan que "son los únicos activos desde Carballo hasta Ribeira y constituyen la única opción para ver una película en sala sin tener que desplazarse alrededor de una hora o más".

Son, además, "una de las pocas alternativas de ocio y cultura disponibles durante todo el año en una comarca que no pueden permitirse perderlos", añaden.

"Dejar morir el cine va contra los intereses de la vecindad, frena la dinamización del centro comercial, perjudica al comercio local, reduce aún más la oferta de ocio y cultura y dificulta mantener viva una comarca", subrayan.

Por todo ello, a través de dicho manifiesto, los firmantes "solicitan a las partes implicadas que actúen con responsabilidad, voluntad de acuerdo y compromiso con la vecindad, el comercio local y la cultura, para garantizar la continuidad de Xunqueira Cines en Cee".