MEDIO AMBIENTE
Un punto limpo móbil reforza a aposta da Laracha pola economía circular
O Concello recibiu unha axuda da Xunta por valor de 61.000 euros
A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o punto limpo móbil adquirido polo Concello da Laracha, que estivo instalado, no día de hoxe, na igrexa de San Julián de Coiro, para a recollida de residuos especiais.
A representante do Goberno autonómico, estivo acompañada polo alcalde da Laracha, José Manuel López, e puxo este municipio como exemplo claro de colaboración institucional, de aproveitamento eficaz dos recursos públicos e de como os apoios da Administración se traducen en proxectos reais e útiles para a veciñanza.
Máis de 100.000 euros en 2025
De feito, este municipio coruñés beneficiouse na convocatoria de 2025 de distintas achegas que suman case 101.000 euros, entre as que se atopa a destinada á adquisición do punto limpo móbil (61.000 euros), os máis de 13.000 euros para melloras nos puntos limpos existentes, outros 13.000 euros para proxectos de separación e reciclaxe en orixe de biorresiduos (compostaxe in situ) e, finalmente, outros 13.000 euros para proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida selectiva separada de biorresiduos.
Do Campo puxo en valor tamén o compromiso e o esforzo continuado do Concello da Laracha neste ámbito, "apostando por unha xestión moderna, sostible e eficiente dos residuos. A implicación municipal está a ser clave para achegar estes servizos a todas as parroquias e para concienciar á veciñanza da importancia de reciclar e separar correctamente".
Percorrido polas parroquias
O novo punto limpo móbil está facilitando o depósito de residuos voluminosos e especiais por parte dos máis de 11.700 habitantes do municipio. Desde o pasado 16 de febreiro este punto limpo móbil visitou 11 parroquias: Torás, Lestón, Caión, Lendo, Lemaio, Cabovilaño, Vilaño, Golmar, Montemaior, Soandres e Erboredo.
A maiores, esta semana estará en Coiro e a segunda semana de maio estará en Soutulllo, para prestar un servizo que evita a existencia de vertidos incontrolados.
Por iso, a delegada lembrou que a Xunta está a disposición dos concellos para acompañalos neste esforzo, ofrecendo apoio técnico e económico para mellorar a xestión dos residuos con achegas para as entidades locais coas que mellorar a recollida dos residuos domésticos, perigosos, voluminosos e aparellos eléctricos e electrónicos así como de biorresiduos como a materia orgánica, aceite de cociña usado ou residuos téxtiles.
