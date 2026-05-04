La comarca afronta la regulación de inmigrantes: Ames impulsa una charla y Santa Comba contrata asesoramiento jurídico

Las administraciones locales de la comarca son un pilar en el proceso de regularización de inmigrantes, por ser las más cercanas a los vecinos. Por ello, en municipios como Ames o Santa Comba se han puesto manos a la obra para implementar medidas de apoyo, ya sea con charlas, como en la capital maiana, o la contratación de un servicio de asesoría jurídica para ayudarles en su integración, en la xalleira.

Comenzando por Santa Comba, y con el apoyo de la Xunta y el Fondo Social Europeo, los interesados tendrán hasta este lunes día 4 (por vía electrónica) para optar al Servizo de asesoría xurídica, orientación e asesoramento que, por 28.161 euros con iva, impulsa este Concello. En cuanto a su finalidad, se debe, principalmente, "a la necesidad de hacerse cargo de la situación, ya que cada vez son más los casos de inmigrantes que llegan a este municipio en condiciones de precariedad económica y con muchas dificultades administrativasdebido a problemas con la documentación, lo que provoca que aumenten los casos de unidades de convivencia en situación de extrema vulnerabilidad social y económica", destacan los técnicos.

Causas de la situación

Además, y como causas de esta situación, insisten en "la falta de documentación de la mayoría de extranjeros que llegan para residir es el factor principal que impide la plena integración social y económica de este colectivo, encontrándose en una situación de estigmatización y discriminación, y con menos oportunidades de acceso a ingresos y empleo". Por todo ello, y teniendo en cuenta que esta administración carece de personal técnico especializado en materia de extranjería, ni suficientemente cualificado que pueda prestar el servicio, se recurre al contrato de servicio para tal fin.

Sara Fernández

A su vez, el Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Benestar Social, organiza el viernes 8 de mayo, a mediodía, una charla en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes 2026 en España. En la puesta en común se explicará en qué consiste dicho proceso, los plazos y formas de solicitud, a quién va dirigida, los requisitos que hay que cumplir y la documentación necesaria para participar, ya que a través de este proceso de regularización se puede obtener el permiso de residencia y trabajo.

Hasta el 30 de junio

Las solicitudes para los permisos pueden presentarse desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, permitiendo obtener un permiso de residencia. Dicha charla será impartida por las asesoras jurídicas del departamento de Benestar Social y por el técnico municipal de migración.

Hay que recordar que la regularización extraordinaria de inmigrantes 2026 en España es un proceso aprobado y se dirige a los extranjeros que ya residían en el país antes del 1 de enero de 2026. Las solicitudes pueden presentarse hasta principios de verano de este año, permitiendo obtener un permiso de residencia.

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que da comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. Dicha reforma del reglamento de extranjería fue publicada en el BOE el pasado 15 de abril.