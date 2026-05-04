Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OrbitaliñoVía VerdeXavier LozanoGallega flotillaAscenso Obra
instagram

CONVENIO

A veciñanza do Pino formarase en intelixencia artificial e xestión de terras

O Concello ofrece cursos gratuítos para obter microcredenciais universitarias da USC

Casa consistorial do Pino.

Casa consistorial do Pino. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

O Pino

O Concello do Pino súmase ao convenio asinado entre Agader e a Universidade de Santiago para impartir formación que lle permita á veciñanza de entre 25 e 64 anos obter microcredenciais universitarias, un título propio da USC con validez en toda a Unión Europea.

Durante este mes de maio impartiranse dous cursos na aula TIC de Arca para un mínimo de dez e un máximo de doce alumnos cada un. As persoas interesadas deberán inscribirse antes do xoves 7 de maio nas oficinas municipais, no departamento de Servizos Sociais, ou chamando ao 981 511 002 para facilitar os seus datos.

Tres tardes coa IA

O curso Como usar a intelixencia artificial (IA) no día a día ten unha duración de 10 horas, e impartirase durante tres tardes. Nesta actividade formativa analizaranse que é a intelixencia artificial, as principais aplicacións e asistentes virtuais (ChatGPT, Gemini, Alexa, Siri...), a xeración de imaxes e os sesgos no manexo da información da IA, así como a privacidade e protección de datos.

O outro curso titúlase Xestiona a túa terra, e, cunha duración de 5 horas, impartirase en dúas tardes. Analizaranse algúns dos instrumentos de mobilización e recuperación de terras rústicas, como incorporar as fincas ou arrendalas no Banco de Terras, e trámites electrónicos co Catastro ou co Rexistro da Propiedade.

Titorías online

A formación é totalmente gratuíta para o alumnado, que non ten que estar empadroado no Pino.

Noticias relacionadas y más

Toda a formación é presencial, con titorías online e cun grupo de alumnado de entre 10 e 12 persoas por curso. A USC expedirá un título oficial, válido para toda a Unión Europea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents