Marchas y firmas en Oroso para recuperar el servicio del centro de salud los sábados por la mañana

Los vecinos de Oroso han vuelto a concentrarse ante el centro de salud de Sigüeiro para exigir que vuelva a abrir los sábados por la mañana, y evitar tener que trasladarse a los puntos de atención continuada de Ordes o Santiago.

Pero, en esta ocasión, incluyeron una marcha por la Praza do Concello, mercadillo y calle Xuncal el pasado sábado, superando ya el millar de firmas recogidas entre la población, y con la intención de recabar más hasta que se haga caso a sus demandas.

Esta semana, más

De esta forma el próximo sábado se reunirán, igualmente ante el dispensario (10.30 horas), para recorrer la capital orosana con pancartas y sumar rúbricas en la Alameda de Góis. Y el domingo tienen previsto salir de nuevo a dejar claro que no es de justicia obligarlos a desplazarse y pagar por ello hasta el PAC de Santiago o al de Ordes cuando antes se les atendía a pie de casa... por lo menos, en el comienzo de cada fin de semana.

Hay que recordar que también hay protestas, por la misma problemática que achacan a la disponibilidad de facultativos, en municipios como O Porto do Son, Mazaricos o Carnota, sin que en ningún caso primen los intereses políticos (si bien diferentes partidos se han lanzado también a recoger, por su cuenta y riesgo, firmas). Y es que los afectados valoran únicamente los criterios estrictamente asistenciales para una población cada vez más envejecida.