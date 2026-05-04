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Marchas y firmas en Oroso para recuperar el servicio del centro de salud los sábados por la mañana

Lo vecinos critican la obligatoriedad de desplazarse a otros municipios y el coste asociado para recibir atención sanitaria

El próximo fin de semana plantean movilizarse ambos días para engrosar el millar de firmas que ya han logrado recabar

Concentración de este sábado en Sigüeiro para reclamar la apertura del centro de salud orosano los sábados

Concentración de este sábado en Sigüeiro para reclamar la apertura del centro de salud orosano los sábados / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

Los vecinos de Oroso han vuelto a concentrarse ante el centro de salud de Sigüeiro para exigir que vuelva a abrir los sábados por la mañana, y evitar tener que trasladarse a los puntos de atención continuada de Ordes o Santiago.

Pero, en esta ocasión, incluyeron una marcha por la Praza do Concello, mercadillo y calle Xuncal el pasado sábado, superando ya el millar de firmas recogidas entre la población, y con la intención de recabar más hasta que se haga caso a sus demandas.

Esta semana, más

De esta forma el próximo sábado se reunirán, igualmente ante el dispensario (10.30 horas), para recorrer la capital orosana con pancartas y sumar rúbricas en la Alameda de Góis. Y el domingo tienen previsto salir de nuevo a dejar claro que no es de justicia obligarlos a desplazarse y pagar por ello hasta el PAC de Santiago o al de Ordes cuando antes se les atendía a pie de casa... por lo menos, en el comienzo de cada fin de semana.

Noticias relacionadas y más

Hay que recordar que también hay protestas, por la misma problemática que achacan a la disponibilidad de facultativos, en municipios como O Porto do Son, Mazaricos o Carnota, sin que en ningún caso primen los intereses políticos (si bien diferentes partidos se han lanzado también a recoger, por su cuenta y riesgo, firmas). Y es que los afectados valoran únicamente los criterios estrictamente asistenciales para una población cada vez más envejecida.

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