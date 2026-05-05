Ames licita las obras para acabar con las inundaciones en Biduído de Abaixo

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ames aprobó el expediente de licitación de las obras de canalización de aguas pluviales en Biduído de Abaixo, una actuación incluida en el POS+ 2025 que busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 191.279 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Los residentes de Biduído de Abaixo sufren inundaciones cada vez que las lluvias desbordan la capacidad de la canalización de pluviales para drenar el agua que llega desde A Igrexa y As Mimosas, hasta el punto de que las balsas de agua llegan a colapsar la principal vía de acceso al núcleo.

La intervención tiene como objetivo resolver estos problemas de drenaje. Según recoge la memoria técnica, la canalización actual es insuficiente para asumir el caudal procedente de aguas arriba, lo que hace que la red entre en carga y genere inundaciones. Para corregirlo, se proyecta una mejora del trazado de la red de pluviales desde el núcleo de Biduído hasta su punto de vertido.

Además, se ejecutará una nueva canalización que interceptará parte del caudal a la altura del lavadero y permitirá evacuarlo hacia el norte del núcleo, reduciendo así la presión sobre la red existente.

Demanda histórica

El concejal de Obras, Gustavo Nieto, destaca que la actuación permitirá atender una reclamación vecinal prolongada en el tiempo: “Con esta actuación, na que se van investir preto de 200.000 euros, estamos a dar resposta a unha demanda histórica da veciñanza de Biduído de Abaixo”.

Nieto añade que la obra se enmarca en la línea de trabajo del Ejecutivo local para mejorar los núcleos rurales. “Ademais da colocación de tubaxes para a recollida de augas pluviais, continuaremos coa tendencia que vimos mantendo dende a nosa chegada ao goberno, que é a de arranxar os núcleos rurais en formigón para garantir a durabilidade e a funcionalidade das actuacións durante moitos anos”, afirma.

Las obras incluirán la instalación de una canalización de PVC de 500 milímetros de diámetro y pozos de registro. En el interior del núcleo se completará la actuación con un tramo de tubería de PVC de 400 milímetros, así como con canales con rejilla, sumideros, arquetas para colector y acometidas domiciliarias. El proyecto contempla también la instalación de la canalización necesaria para un futuro enterramiento del alumbrado público y la mejora de la pavimentación de los viales del núcleo.