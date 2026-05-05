Arzak recibirá en Negreira el homenaje de casi cuarenta chefs que suman setenta estrellas Michelin
Casa Barqueiro acogerá el 8 de junio el encuentro gastronómico Estrelas no Camiño, este año a beneficio de Art for Dent
EFE
Unos cuarenta cocineros que suman 70 estrellas Michelin se reunirán el 8 de junio en la Finca Casa Barqueiro, en Negreira, por una cita culinaria solidaria que servirá además de homenaje a Juan Mari Arzak, figura clave del origen de Estrelas no Camiño, nombre de este encuentro.
Rogelio Rial, el anfitrión, dijo en la presentación de la duodécima edición de esta cita que los beneficios irán a Art for Dent, asociación gallega centrada en la enfermedad de Dent, una patología genética rara que afecta al crecimiento, a los huesos y, sobre todo, a los riñones.
Su presidenta, María Castelao, señaló que hay cuatro familias asociadas y que la enfermedad la padece su hijo mayor, Hugo. «Necesitan visibilidad y recursos; iniciativas así les dan mucha fuerza», comentó.
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó la generosidad de este evento gastronómico, «pues hay operaciones de márketing que nos proyectan en el exterior».
«De la excelencia culinaria no hay duda en una tierra con 19 restaurantes estrella Michelin, 3 de ellos con 2: Culler de Pau, Pepe Vieira y Retiro da Costiña», añadió.
El dueño de este último establecimiento, Manuel Costiña, acudió al acto con un bocado degustación de Pulpo de Lira en su zumo. También desvelaron sus propuestas Miguel González, de Restaurante Miguel González, de Ourense, con Latido atlántico (robaliza en mantequilla tostada de almendra, seta y escabeche blanco) y Fernando Pérez, de Casa Barqueiro, con Maíz con alma de choco.
El reconocimiento a Arzak contará con su hija Elena, Paco Roncero, Jordi Cruz y Martín Berasategui, entre otros. Laa cita coincide con el 25 aniversario de Casa Barqueiro.
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