Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Glorieta FontiñasFiestas AscensiónMIR en SantiagoÁngel Brey CastroGuerra Oriente Medio
instagram

SEGURIDADE

Carballo toma o control da sinalización viaria polos incumprimentos da concesionaria

A Brigada Municipal de Obras asume as tarefas de xeito permanente

Operarios da Brigada Municipal de Obras pintando un paso de peóns no polígono.

Operarios da Brigada Municipal de Obras pintando un paso de peóns no polígono. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo dá un xiro na xestión do mantemento da sinalización viaria. Tras detectar reiterados incumprimentos por parte da última empresa adxudicataria, a Xunta de Goberno Local acordou iniciar o procedemento de incoación de penalidades e, finalmente, a rescisión do contrato de conservación, mantemento e reposición da sinalización horizontal e vertical.

Máis persoal e equipamento

Como alternativa a esa situación, a aposta do goberno local é que sexa a Brigada Municipal de Obras a que asuma estas tarefas de xeito permanente.

Para garantir a eficacia do servizo, o Concello levou a cabo un plan de choque que incluíu o reforzo de persoal, coa incorporación de novos operarios; a creación e a capacitación dun equipo específico de sinalización viaria e a adquisición do equipamento técnico preciso.

Os traballos xa están en marcha. O equipo municipal comezou as tarefas de sinalización no polígono industrial de Bértoa, onde se prevé que rematen neste mes de maio para, de seguido, trasladar as actuacións á zona urbana de Carballo.

A prioridade é a seguridade

"A nosa prioridade é a seguridade viaria e o bo estado das nosas rúas", explica o concelleiro de Mobilidade, Juan Seoane. "Coa profesionalización da Brigada Municipal de Obras non só pretendemos solucionar as deficiencias herdadas, senón que poderemos levar o mantemento máis ao día, traballando de forma continuada durante todo o ano sen depender de terceiros", sinala.

Noticias relacionadas y más

Con esta medida, o Concello de Carballo busca "garantir unha resposta máis áxil e eficiente ante calquera incidencia na sinalización, optimizando os recursos públicos e asegurando que tanto as marcas viarias coma os sinais verticais estean en óptimas condicións de visibilidade e seguridade", subliñan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents