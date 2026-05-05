Cazan 'in fraganti' a dos vecinos de Carballo y Bertamiráns que asaltaron supermercados y tiendas en ocho municipios

Los Equipos Territoriales de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Noia y Carballo, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han detenido a un vecino de Carballo y a otro de Bertamiráns (Ames) como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza y de dos delitos contra la seguridad vial en el marco de la operación Market.

Herramientas incautadas a los dos asaltantes de supermercados. / Guardia Civil

La mencionada operación, tutelada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Negreira, se inició a raíz del robo con fuerza en un supermercado de Santa Comba en agosto de 2025. En el transcurso de la investigación, se produjeron varios robos con fuerza en supermercados de otras localidades, constatando los guardias civiles actuantes que todos ellos presentaban las mismas características de ejecución, desgranando así su modus operandi.

Lanzas térmicas

Los autores planeaban los robos en varias fases. El primer día realizaban labores de estudio, planificación e inutilización del sistema de alarma, y al día siguiente de madrugada accedían al interior provistos de lanzas térmicas o cortadores de plasma, herramientas que generan altas fuentes de calor, forzando las cajas fuertes de los locales.

Los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables de los ilícitos y consiguieron sorprenderlos cuando se disponían a cometer un robo en un supermercado de Arteixo, a pesar de las extremas medidas de seguridad que utilizaban en sus desplazamientos.

Registros en tres domicilios

Tras la detención, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un mandamiento de entrada y registro en tres domicilios, uno en Bertamiráns y dos en O Sixto (Carballo). Durante dichos registros, los agentes hallaron ropa utilizada para la comisión de los robos, herramientas, efectos sustraídos y dos vehículos que empleaban para la comisión de los ilícitos, procediendo a la incautación de los mismos. El valor de los sustraído ascendía a más de 50.000 euros.

Con esta operación, la Guardia Civil esclareció los robos perpetrados en supermercados de Santa Comba, A Laracha, Ponteceso, Bertamiráns, Cerceda, Malpica de Bergantiños y Arteixo, este último en grado de tentativa, así como el asalto a dos tiendas de telefonía en Padrón y Bertamiráns.

Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas y los efectos incautados, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Negreira, que decretó su ingreso en prisión.