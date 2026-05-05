La Vuelta Femenina
Cortes de tráfico en Padrón este martes por La Vuelta Femenina: calles afectadas y horarios
Los cortes serán momentáneos, restableciéndose la circulación una vez pase el pelotón, pero afectarán a las zonas de aparcamiento
Debido a que este martes 5 de mayo Padrón acogerá la tercera etapa de La Vuelta Femenina -de 121,2 kilómetros que partirá de este municipio gallego hasta A Coruña-, Padrón sufrirá cortes puntuales de tráfico.
En este sentido, el Concello de Padrón ha informado a través de sus redes sociales de las calles afectadas y los horarios estimados.
Si bien los cortes serán momentáneos, restableciéndose la circulación una vez pase el pelotón, afectarán a diversas zonas de aparcamiento.
Cortes de tráfico en Padrón por La Vuelta
Estos son los horarios estimados de los cortes de tráfico que La Vuelta Femenina producirá a su paso por Padrón:
- A las 13.55 horas: las rúas Castelao, ponte de Santiago, rúa Santiago, AC-299 y AC-301.
- A las 14.04 horas: corte en la AC-301.
- A las 14.14 horas: corte en la N-550 y AC-300.
Desde el concello informan que el acceso al centro de salud será desde la N-550a, "como é habitual", dejando la parte delantera para aparcar. "Hai que aparcar noutro espazo e ir camiñando se non se ten mobilidade reducida ou urxencia", reiteran.
Cambios y restricciones en el aparcamiento
Asimismo, el Espolón y toda la zona de aparcamiento del Campo do Souto estarán cerrados desde la mañana y hasta el remate de la cita deportiva, al estar el arco de salida en el primer espacio y los autobuses en el segundo.
Durante el paso de La Vuelta Femenina también estarán cerradas el acceso a ambas zonas. Finalmente, desde el concello ofrecen dos alternativas para aparcar: O Bordel y el Campo da Barca.
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