Cortes de tráfico en Padrón este martes por La Vuelta Femenina: calles afectadas y horarios

Debido a que este martes 5 de mayo Padrón acogerá la tercera etapa de La Vuelta Femenina -de 121,2 kilómetros que partirá de este municipio gallego hasta A Coruña-, Padrón sufrirá cortes puntuales de tráfico.

En este sentido, el Concello de Padrón ha informado a través de sus redes sociales de las calles afectadas y los horarios estimados.

Si bien los cortes serán momentáneos, restableciéndose la circulación una vez pase el pelotón, afectarán a diversas zonas de aparcamiento.

Pelotón de La Vuelta a España femenina 2025. / EFE

Cortes de tráfico en Padrón por La Vuelta

Estos son los horarios estimados de los cortes de tráfico que La Vuelta Femenina producirá a su paso por Padrón:

A las 13.55 horas : las rúas Castelao, ponte de Santiago, rúa Santiago, AC-299 y AC-301.

: las rúas Castelao, ponte de Santiago, rúa Santiago, AC-299 y AC-301. A las 14.04 horas : corte en la AC-301.

: corte en la AC-301. A las 14.14 horas: corte en la N-550 y AC-300.

Desde el concello informan que el acceso al centro de salud será desde la N-550a, "como é habitual", dejando la parte delantera para aparcar. "Hai que aparcar noutro espazo e ir camiñando se non se ten mobilidade reducida ou urxencia", reiteran.

Cambios y restricciones en el aparcamiento

Asimismo, el Espolón y toda la zona de aparcamiento del Campo do Souto estarán cerrados desde la mañana y hasta el remate de la cita deportiva, al estar el arco de salida en el primer espacio y los autobuses en el segundo.

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Tercera etapa de La Vuelta Femenina / La Vuelta

Durante el paso de La Vuelta Femenina también estarán cerradas el acceso a ambas zonas. Finalmente, desde el concello ofrecen dos alternativas para aparcar: O Bordel y el Campo da Barca.