Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Glorieta FontiñasFiestas AscensiónMIR en SantiagoÁngel Brey CastroGuerra Oriente Medio
instagram

La Vuelta Femenina

Cortes de tráfico en Padrón este martes por La Vuelta Femenina: calles afectadas y horarios

Los cortes serán momentáneos, restableciéndose la circulación una vez pase el pelotón, pero afectarán a las zonas de aparcamiento

El esprint que decidió la segunda etapa de la Vuelta con el triunfo de la belga Shari Bossuyt.

El esprint que decidió la segunda etapa de la Vuelta con el triunfo de la belga Shari Bossuyt. / LA VUELTA

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Debido a que este martes 5 de mayo Padrón acogerá la tercera etapa de La Vuelta Femenina -de 121,2 kilómetros que partirá de este municipio gallego hasta A Coruña-, Padrón sufrirá cortes puntuales de tráfico.

En este sentido, el Concello de Padrón ha informado a través de sus redes sociales de las calles afectadas y los horarios estimados.

Si bien los cortes serán momentáneos, restableciéndose la circulación una vez pase el pelotón, afectarán a diversas zonas de aparcamiento.

Pelotón de La Vuelta a España femenina 2025.

Pelotón de La Vuelta a España femenina 2025. / EFE

Cortes de tráfico en Padrón por La Vuelta

Estos son los horarios estimados de los cortes de tráfico que La Vuelta Femenina producirá a su paso por Padrón:

  • A las 13.55 horas: las rúas Castelao, ponte de Santiago, rúa Santiago, AC-299 y AC-301.
  • A las 14.04 horas: corte en la AC-301.
  • A las 14.14 horas: corte en la N-550 y AC-300.

Desde el concello informan que el acceso al centro de salud será desde la N-550a, "como é habitual", dejando la parte delantera para aparcar. "Hai que aparcar noutro espazo e ir camiñando se non se ten mobilidade reducida ou urxencia", reiteran.

Cambios y restricciones en el aparcamiento

Asimismo, el Espolón y toda la zona de aparcamiento del Campo do Souto estarán cerrados desde la mañana y hasta el remate de la cita deportiva, al estar el arco de salida en el primer espacio y los autobuses en el segundo.

Noticias relacionadas

Tercera etapa de La Vuelta Femenina

Tercera etapa de La Vuelta Femenina / La Vuelta

Durante el paso de La Vuelta Femenina también estarán cerradas el acceso a ambas zonas. Finalmente, desde el concello ofrecen dos alternativas para aparcar: O Bordel y el Campo da Barca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  2. Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles
  3. Muere un niño de 8 años en Fisterra al caer desde una ventana del centro de menores
  4. El mal estado de dos túneles en A Sionlla retrasa el fin de las obras de la Vía Verde a Cerceda
  5. Un platero compostelano presenta su primera novela: 'Las descripciones que hago de Santiago son exhaustivas y claras
  6. El número 11 del MIR elige Otorrinolaringología del CHUS, donde se formará en el servicio que dirige su padre
  7. La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
  8. Galicia incrementa el precio de la vivienda protegida y ofrecerá ayudas a los promotores para su construcción

Cortes de tráfico en Padrón este martes por La Vuelta Femenina: estas son las calles afectadas y horarios

Cortes de tráfico en Padrón este martes por La Vuelta Femenina: estas son las calles afectadas y horarios

El Ibex 35 abre sin tendencia definida, pendiente de resultados y la situación en Oriente Próximo

El Ibex 35 abre sin tendencia definida, pendiente de resultados y la situación en Oriente Próximo

Cazan 'in fraganti' a dos vecinos de Carballo y Bertamiráns que asaltaron supermercados y tiendas en ocho municipios

Cazan 'in fraganti' a dos vecinos de Carballo y Bertamiráns que asaltaron supermercados y tiendas en ocho municipios

Muere un joven de 20 años apuñalado en Madrid

Muere un joven de 20 años apuñalado en Madrid

Dificultades logísticas

Dificultades logísticas

Un estudio revela que los microplásticos también pueden calentar la atmósfera

Un estudio revela que los microplásticos también pueden calentar la atmósfera

Gamarra, sobre la estrategia judicial de Ábalos: “Tiene derecho a mentir, pero las pruebas son demasiado concluyentes”

Gamarra, sobre la estrategia judicial de Ábalos: “Tiene derecho a mentir, pero las pruebas son demasiado concluyentes”

PETGO-SC: la guía pet friendly de Santiago de Compostela

Tracking Pixel Contents