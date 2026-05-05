ASTROTURISMO

A Costa da Morte quenta motores para a eclipse do 12 de agosto

Caión e Fisterra acollerán senllas xornadas informativas guiadas por expertos

Posta de sol no cabo Touriñán, en Muxía / Visita Costa da Morte

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Costa da Morte prepara unha dobre cita para divulgar e informar sobre a eclipse do 12 de agosto en Caión (A Laracha) e Fisterra.

O auditorio do Centro Sociocomunitario de Caión acollerá o martes, día 12 de maio, unha xornada de divulgación coordinada pola CMAT – Costa da Morte Asociación Turística e impulsada pola Axencia Turismo de Galicia, coa participación do Clúster Turismo de Galicia e a Asociación de Astroturismo Costa da Morte.

Antonio Pazos e Begoña Bravo, monitores Starlight da empresa Corvus Maris, serán os encargados de desenvolver a acción divulgativa, deseñada para que o sector turístico e a prensa local conten con toda a información práctica posible en relación con este fenómeno astronómico, de maneira que poidan trasladala con rigor aos visitantes.

Teoría e práctica

O programa combinará contidos teóricos e prácticos ao longo da mañá. Haberá unha charla-coloquio sobre astronomía básica centrada na observación segura dunha eclipse, e unha sesión específica centrada na fotografía do fenómeno.

Participarán Fernando Rey Daluz, experto en formación audiovisual e divulgación científica certificado pola Fundación Starlight, quen impartirá unha sesión especializada e dirixirá unha práctica de fotografía da eclipse e observación solar, incluíndo un simulacro do fenómeno.

A xornada completarase cunha presentación institucional e espazos de intercambio orientados a resolver dúbidas e compartir coñecemento entre profesionais. A participación é gratuíta, pero o aforo é limitado a 50 persoas, polo que é preciso realizar inscrición previa: htps://forms.gle/Xuc6YwYbifeUURHu7.

A iniciativa busca dotar de ferramentas útiles ao sector e reforzar o posicionamento da Costa da Morte como destino Starlight e referente no ámbito do astroturismo en Galicia.

Óscar Blanco en Fisterra

Pola súa banda, a Asociación de Astroturismo da Costa da Morte e o Concello de Fisterra, organizarán a xornada Eclipse na Fin do Mundoxoves 28 de maio.

Exercerá como relator Óscar Blanco, director do Centro Astronómico de Trevinca, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, astrofotógrafo, monitor Starlight, divulgador astronómico e cazador de eclipses. Un divulgador astronómico con máis de 25 anos de experiencia na maleta.

A iniciativa inclúe dúas sesións, unha dirixida ao sector turístico do concello e outra para o público xeral no salón de actos do concello de Fisterra. Non é necesario inscribirse.

