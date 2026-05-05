TEATRO
'ICTUS (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao)' pecha o Ames Cultural
Haberá dúas funcións, os días 8 e 9 de maio, na Casa da Cultura de Bertamiráns
A programación do Ames Cultural remata esta fin de semana, o 8 e 9 de maio, coa obra ICTUS (anatomía de 'A derradeira leición´e Castelao), ambos días ás 20.30 horas na Casa da Cultura de Bertamiráns.
Esta representación do Grupo Chévere forma parte do convenio de colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) e o Concello de Ames.
Ao remate da función do venres haberá un coloquio co elenco. As entradas están esgotadas, pero no caso de liberárense ocos, estarán dispoñibles na Billeteira electrónica do Concello de Ames.
ICTUS é o novo proxecto de Chévere en co-produción co Centro Dramático Nacional. Unha obra sobre a memoria, sobre a relación que existe entre a boa memoria e a boa democracia e sobre os traumas sen resolver coa memoria histórica.
Unha representación que usa como fío condutor o cadro titulado A derradeira leición do mestre, que é a derradeira pintura que Castelao asina no exilio, cando xa estaba case cego.
A obra é unha viaxe inversa no tempo, acompañando o cadro dende o acto de recibimento que lle organiza o goberno galego no 2018, ata a súa primeira presentación pública no Centro Ourensán de Bos Aires o 17 de agosto de 1945. Unha viaxe escénica que invita a entender como se constrúen (e como se disputan) as narrativas da memoria.
Chévere argalla un dispositivo documental no que se cruzan as voces de numerosas testemuñas para dialogar coa historia persoal dunha muller que sofre alteracións da memoria por un dano cerebral adquirido, causado por un ictus que lle dá durante dito acto de recepción do cadro de Castelao na Cidade da Cultura, no ano 2018.
Intérpretes de lingua de signos e audiodescrición
Esta obra contará con intérpretes de lingua de signos (LSE) en escena para as persoas xordas signantes, e con audiodescrición en directo integrada na narrativa da obra, para persoas con discapacidade visual.
Ames Cultural
Con esta obra do Grupo Chévere finaliza a programación do Ames Cultural, desenvolvida polo departamento de Cultura.
Durante o primeiro semestre de 2026, Ames gozou de 12 representacións de teatro, teatro infantil, danza contemporánea e novo circo nas Casas da Cultura de Bertamiráns e O Milladoiro.
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles
- Muere un niño de 8 años en Fisterra al caer desde una ventana del centro de menores
- El mal estado de dos túneles en A Sionlla retrasa el fin de las obras de la Vía Verde a Cerceda
- Un platero compostelano presenta su primera novela: 'Las descripciones que hago de Santiago son exhaustivas y claras
- El número 11 del MIR elige Otorrinolaringología del CHUS, donde se formará en el servicio que dirige su padre
- Fallece a los 89 años Ángel Brey Castro, el fundador de Pinturas Ángel Brey, que puso color a medio Santiago
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria