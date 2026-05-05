PATRIMONIO

O BNG de Cee reclama o arranxo urxente das fontes da Lagarteira e Xallas

Os nacionalistas din que os elementos patrimoniais "deberían ser punto de atención continua"

Lousa desprendida na fonte da Lagarteira. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG de Cee denuncia que recentemente apareceu tirada unha das pedras da fonte da Lagarteira, "seguramente por algún golpe dun vehículo". Pasadas varias semanas sen que se actúe nela, pedirá no concello que se arranxe "antes de que poida desaparecer a lousa".

Fonte lavadoiro de Xallas. / BNG

Do mesmo xeito, os nacionalistas solicitarán que a fonte-lavadoiro de Xallas sexa obxecto de melloras. "Actualmente, o estado do recinto e dos arredores é deplorable, polo que precisa unha actuación de calado para retirar toda a maleza e mellorar o encintado dos muros de pedra, así como a limpeza do formigón e das escaleiras".

"Ambas as dúas fontes son parte do patrimonio ceense e deberían ser punto de atención continua por parte do goberno, cun mantemento correcto e meticuloso, e non o está sendo, como tampouco noutras instalación e bens patrimoniais do concello", afirma o portavoz do BNG, Serxio Domínguez.

