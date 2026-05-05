Casi tres de cada cuatro extranjeros que viven en Ames están en edad de trabajar

La población extranjera residente en Ames no solo ha aumentado en los últimos años, sino que presenta además un perfil marcadamente laboral. Según los datos del Instituto Galego de Estatística a 1 de enero de 2025, los últimos disponibles, el municipio cuenta con 2.150 vecinos de nacionalidad extranjera. De ellos, 1.562 tienen entre 20 y 64 años, el tramo de edad que se toma como referencia para medir la población en edad de trabajar.

Esto significa que el 72,7% de los extranjeros que viven en Ames están en edad laboral, es decir, casi tres de cada cuatro. La proporción es claramente superior a la registrada entre la población española del municipio: de los 31.063 vecinos españoles, 19.996 tienen entre 20 y 64 años, lo que equivale al 64,4%.

La diferencia entre ambos grupos es de más de ocho puntos. Dicho de otro modo, la población extranjera de Ames está más concentrada en edades activas que la española, un rasgo habitual en los movimientos migratorios recientes, vinculados en buena medida a proyectos laborales y familiares.

La comparación con 2021 confirma además el peso creciente de este colectivo. Hace cuatro años, Ames tenía 1.265 residentes extranjeros de entre 20 y 64 años. En 2025 son 1.562, lo que supone 297 personas más en edad de trabajar y un incremento del 23,5%.

En el mismo periodo, la población española en edad laboral pasó de 19.659 a 19.996 personas, con un aumento mucho más moderado: 337 personas más, equivalente al 1,7%. Así, aunque en términos absolutos la población española sigue siendo ampliamente mayoritaria, el crecimiento relativo de la población extranjera en edades activas es muy superior.

La población foránea supone el 6,5% del total

El avance también se observa en el conjunto de la población municipal. Ames pasó de 32.062 habitantes en 2021 a 33.213 en 2025, un incremento de 1.151 personas. La población extranjera aportó 470 de esos nuevos residentes, al crecer de 1.680 a 2.150 personas, un aumento del 28%. La población española, por su parte, subió de 30.382 a 31.063 habitantes, un 2,2% más.

Con estos datos, la población extranjera representa ya el 6,5% del total de habitantes de Ames, frente al 5,2% que suponía en 2021 —por debajo de concellos como Melide y Ordes, donde el porcentaje ronda el 9%. Si se observa solo la franja de 20 a 64 años, el peso es mayor: en 2025, los extranjeros residentes en Ames son el 7,2% de toda la población en edad de trabajar del municipio, frente al 6% de 2021.

La evolución muestra, por tanto, ese doble fenómeno: Ames gana población extranjera y esa población se concentra mayoritariamente en edades laborales.

Mujer latinoamericana de entre 40 y 55 años

Muchos de estos inmigrantes reciben a su llegada a Galicia el asesoramiento de entidades como Cáritas Diocesana de Santiago. El 85% de las personas atendidas por la organización son extranjeras y, dentro de este grupo, siete de cada diez son mujeres, en su mayoría de entre 40 y 55 años y de procedencia latinoamericana —sobre todo de Venezuela, Perú, Colombia y Cuba—, según confirma Soledad Rodríguez, coordinadora de Empleo y Formación.

“El empleo es el mejor mecanismo de protección social para estas personas. Tener un puesto de trabajo les permite acceder a todo lo demás. Sin embargo, muchas veces se encuentran con barreras que dificultan su inserción laboral”, señala Rodríguez.

Por ello, explica, Cáritas desarrolla un acompañamiento integral y personalizado. En la mayoría de los casos, la población inmigrante acaba empleándose en sectores como el comercio y la logística, la hostelería, la limpieza y el cuidado de personas mayores.

Otros optan por el emprendimiento, sobre todo si ya han tenido negocio propio en sus países de origen. En este caso, Cáritas Diocesana los deriva al lGAPE y la Cámara de Comercio de Santiago para que puedan recibir el asesoramiento preciso sobre los trámites a llevar a cabo.