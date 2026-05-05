La Xunta sacará a concurso más de cien derechos mineros, entre ellos, los de Corcoesto y San Finx

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este martes que la Xunta de Galicia prevé sacar a concurso la concesión de nuevos derechos mineros sobre explotaciones cuyo período de actividad ya ha caducado, entre ellas las minas de Corcoesto (Cabana) y San Finx (Lousame), objeto de polémica por sus implicaciones ambientales.

Durante su comparecencia en el Parlamento, Lorenzana ha sostenido que Galicia se halla en una "posición de oportunidad que no se puede ignorar", puesto que alberga dieciocho de los veinticuatro materiales declarados "críticos" por la Unión Europea, y ha abogado por un sector minero "ordenado" y "sostenible".

De este modo, ha avanzado que, tras convocar el año pasado los primeros concursos mineros en catorce años, la Xunta prevé otorgar en este ejercicio una nueva tanda de concesiones que sirva para "atraer operadores con solvencia técnica y financiera, orientados a retornos en el medio y el largo plazo".

Esto incluye, ha citado expresamente, la extracción de oro en Corcoesto, en los ayuntamientos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco; de wolframio y estaño en San Finx, en Lousame, y una explotación de wolframio en Santa Comba, que abarca terreno de varios municipios adyacentes.

En total, ha citado Lorenzana, entre todas las provincias saldrán a concurso más de cien derechos mineros, que incluyen materiales comunes como caolín, arcilla, cuarzo, feldespato o granito junto con otros estratégicos como litio, tantalio o cobre, con la intención de convertir a la comunidad en una "referencia" en esta actividad.

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"Renunciar a desarrollar los recursos propios implica depender de otros territorios que no necesariamente aplican los mismos estándares ambientales y sociales que nosotros", ha advertido la titular gallega de Industria, que ha abogado por hacer compatible el impacto de estos proyectos con sus beneficios económicos, ya que representan un valor cercano a los siete mil millones de euros y permitirán crear hasta 250 empleos directos.